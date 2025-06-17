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Головна Спорт В країнах Перської затоки Реброву пропонують величезну зарплату

В країнах Перської затоки Реброву пропонують величезну зарплату

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 00:01
Реброва чекають клуби в Саудівській Аравії та в ОАЕ
Сергій Ребров. Фото: УАФ
Ключові моменти Реброву давали величезну зарплату

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров ще після чемпіонату Європи піддається критиці уболівальників. Тому довкола фахівця постійно озвучується інформація про його звільнення.

За інформацією коментатора Віктора Вацка в YouTube, Ребров вже міг покинути збірну України.

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Реброву давали величезну зарплату

Вацко висловив переконання, що у разі невиконання завдання звільняти Реброва не варто, але тренер сам має подати у відставку.

При цьому, Вацко зазначив, що Ребров не залишиться без роботи навіть після невдачі зі збірною. За його інформацією, навесні 2025 року Ребров отримав вигідну пропозицію з Перської затоки (імовірно, Саудівська Аравія чи ОАЕ), умови якої значно перевищують зарплату в збірній України. Жоден український тренер, за словами Вацка, не заробляє стільки.

Водночас коментатор зауважив, що Ребров, ймовірно, відхилив цю пропозицію, оскільки для нього пріоритетною є збірна України.

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футбол Збірна України з футболу ОАЕ Саудівська Аравія Сергій Ребров
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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