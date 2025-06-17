Михайличенко пояснив причини невдачі збірної України в Канаді

Лідер збірної України Ілля Забарний. Фото: instagram.com/uafukraine/

Колишній головний тренер збірної України Олексій Михайличенко поділився думкою про результати національної команди на товариському турнірі в Канаді. Команда Сергія Реброва програла Канаді (2:4), але перемогла Нову Зеландію (2:1).

За словами фахівця, настрій на такі матчі після закінчення сезону завжди особливий, повідомляє "Український футбол".

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Олексій Михайличенко зазначив, що поєдинки в Канаді мали радше політичне значення і для підтримки діаспори, і для демонстрації присутності України в міжнародному спортивному просторі. Він також підкреслив, що українські гравці підійшли до ігор фізично і морально виснаженими.

Сергій Ребров під час матчу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Михайличенко сказав про збірну України

На думку тренера, у такій ситуації важко зберігати максимальну концентрацію. Він нагадав, як збірна України 2008 року за його керівництва програла Нідерландам (0:3), і тоді, за його словами, команда "вийшла з валізами". Михайличенко похвалив гравців за матч проти Нової Зеландії, в якому була виявлена воля до перемоги попри втому.

Що стосується критики на адресу Сергія Реброва, Михайличенко запропонував дочекатися офіційних матчів кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Тільки там, на його думку, і можна об'єктивно судити про роботу тренера.

"Я не можу сказати, що футболісти не хочуть грати за збірну або несумлінно ставляться до справи. Просто зараз є об'єктивні причини, чому вони не можуть показувати свій максимум. Почекаймо відбору, і вже тоді будемо робити висновки", — підсумував Михайличенко.

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