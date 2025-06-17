Милевский снял обстрел Киева во время ночной атаки 17 июня

Артем Милевский и Александр Алиев. Фото: скриншот Instagram

Экс-нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский показал, как провел ночь массированной атаки на столицу Украины. Киев подвергся масштабным разрушениям, российские ракеты попали в жилые дома.

В своем TikTok-аккаунте Милевский опубликовал видео, снятое прямо во время удара российской армии по Киеву.

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На кадрах видно, как бывший футболист лежит на диване. Камера направлена на его ноги с черным педикюром, а на фоне слышны звуки работы мобильных огневых групп ПВО и гул вражеских дронов-"Шахедов".

Артем Милевский во время обстрела. Фото: скриншот Instagram

Что показал Милевский

Через открытое окно в кадре звучат автоматические очереди и хлопки — типичные для перехвата беспилотников. Милевский подписал публикацию лаконично: "Всем привет, сделал педикюр, РФ как всегда н***й".

Черный лак на ногтях вызвал обсуждение, однако у спортсменов такая практика не редкость. Многим профессионалам, включая бойцов ММА и боксеров, лаковое покрытие помогает защищать ногти при длительном ношении бутс или перчаток — как средство профилактики травм и грибка.

В настоящее время Артем Милевский выступает в составе медиафутбольного клуба IGNIS и продолжает активно вести социальные сети.

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