Що не всі знають про Магучіх — цікаві факти та деталі

Ярослава Магучіх перед стрибком. Фото: скриншот YouTube

Ярослава Магучіх є однією з найяскравіших зірок української та світової легкої атлетики. Її рекорди відомі багатьом, але за ними ховаються не менш цікаві особисті історії та звички, про які знають далеко не всі.

Настав час познайомитися ближче з однією з головних зірок українського спорту, повідомляє портал Новини.LIVE.

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З юності Ярослава Магучіх пробувала себе в різних творчих напрямках, від малювання до музики. Вона й досі іноді повертається до цього, щоб відновити внутрішню рівновагу перед важливими змаганнями.

Ярослава Магучіх під час турніру. Фото: скріншот YouTube

Перед кожним стартом у неї є свій ритуал — вона заплітає волосся в "колоски". Цей звичний процес допомагає налаштуватися і заспокоїти думки, зберігаючи концентрацію навіть перед найважливішими стрибками.

Міжнародна слава та особистість Магучіх

Ярослава стала символом нового покоління українського спорту. На Олімпіаді в Парижі вона підкорила найвищу сходинку п'єдесталу, а за рік до цього взяла золото чемпіонату світу. Ці перемоги зробили її героїнею не лише в Україні, а й за її межами.

Ярослава Магучіх спілкується із суддями. Фото: скріншот YouTube

Але Магучіх — це не тільки медалі. Під час виступів вона підкреслює свою підтримку Україні - синьо-жовті елементи в макіяжі, патріотичні аксесуари та прапор у руках. Навіть між стрибками вона закутується в спальний мішок, це її спосіб зібратися з думками та не розплескати енергію.

Ярослава Магучіх стала прикладом внутрішньої сили, емоційного інтелекту та любові до справи. Вона не просто перемагає, вона надихає мільйони вболівальників.

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