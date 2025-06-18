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Головна Спорт Блан оцінив шанси Зідана очолити збірну Франції

Блан оцінив шанси Зідана очолити збірну Франції

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Дата публікації: 18 червня 2025 10:17
Блан пояснив, коли Зідан очолить наступну команду
Зінедін Зідан із дружиною. Фото: Reuters/Gabriel Bouys
Ключові моменти Що сказав Блан

Колишній головний тренер збірної Франції та "ПСЖ" Лоран Блан висловився про Зінедіна Зідана як потенційного кандидата на пост наставника національної команди. На його думку, повернення "Зізу" на цю роль стало б вдалим рішенням.

Зідан уже кілька місяців перебуває без роботи після відходу з мадридського "Реала", повідомляє Telegrafi.

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Лоран Блан зазначив, що незалежно від того, хто займе крісло - він, Дідьє Дешам або Зінедін Зідан - кожному необхідно враховувати один важливий складник. За його словами, навіть легендарний тренер не зможе домогтися результату без підтримки та рівня гравців.

Лоран Блан
Лоран Блан під час матчу. Фото: Reuters

Що сказав Блан

Відомий фахівець наголосив, що прихід Зідана на пост головного тренера збірної Франції був би хорошим рішенням. Він висловив сподівання, що це дійсно станеться, але нагадав про головну істину: тренери, якими б іменитими вони не були, залежать від гравців. Блан додав, що саме це розуміють справжні професіонали — підхід важливіший, ніж прізвище на лавці.

"Є фундаментальний момент, який ми повинні зрозуміти, і Бог знає, що тренери це розуміють, одні більше, ніж інші: ми залежимо від гравців", — заявив Блан.

На цей час збірну Франції продовжує очолювати Дідьє Дешам, який прийняв команду у 2012 році. Під його керівництвом "триколірні" виграли чемпіонат світу 2018 року, вийшли у фінал Євро-2016 і ЧС-2022. Його контракт із федерацією розрахований до кінця Кубка Світу 2026.

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спорт футбол Збірна Франції з футболу Дідьє Дешам Зінедін Зідан тренер
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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