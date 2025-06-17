Кирило Нестеренко став новим головним тренером ФК Олександрія

Віцечемпіон України офіційно призначив наймолодшого тренера УПЛ
Після завершення сезону української Прем'єр-ліги "Олександрія" залишилась без головного тренера, оскільки у Руслана Ротаня завершилась дія контракту, який він не став продовжувати. На заміну знайшли молодого та прогресивного фахівця.
Про нове призначення повідомила пресслужба "Олександрії".
Новий тренер "Олександрії"
Віцечемпіон України офіційно оголосив про призначення 33-річного Кирила Нестеренка головним тренером першої команди. При цьому, про деталі угоди та термін контракту клуб не повідомив.
У сезоні 2023/24 Нестеренко працював асистентом Ніколая Костова в болгарському "Левскі". У травні 2024 року Костов разом із тренерським штабом залишив клуб після того, як команда посіла четверте місце в чемпіонаті Болгарії.
Нестеренко працює з Костовим з сезону 2017/18 років, коли вони працювали в кам’янській "Сталі". Потім Кирило допомагав болгарину в карагандинському "Шахтарі" та "Каспії" з Актау.
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