Кирило Нестеренко став новим головним тренером ФК Олександрія

Представлення Кирила Нестеренка. Фото: "Олександрія"

Після завершення сезону української Прем'єр-ліги "Олександрія" залишилась без головного тренера, оскільки у Руслана Ротаня завершилась дія контракту, який він не став продовжувати. На заміну знайшли молодого та прогресивного фахівця.

Про нове призначення повідомила пресслужба "Олександрії".

Реклама

Читайте також:

Новий тренер "Олександрії"

Віцечемпіон України офіційно оголосив про призначення 33-річного Кирила Нестеренка головним тренером першої команди. При цьому, про деталі угоди та термін контракту клуб не повідомив.

У сезоні 2023/24 Нестеренко працював асистентом Ніколая Костова в болгарському "Левскі". У травні 2024 року Костов разом із тренерським штабом залишив клуб після того, як команда посіла четверте місце в чемпіонаті Болгарії.

Нестеренко працює з Костовим з сезону 2017/18 років, коли вони працювали в кам’янській "Сталі". Потім Кирило допомагав болгарину в карагандинському "Шахтарі" та "Каспії" з Актау.

Нагадаємо, розклад трансляції етапу Діамантової ліги в Парижі за участі Ярослави Магучіх.

Австралійка Нікола Оліслагерс розповіла, як їй вдалося перемогти Магучіх на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.

Легендарний тренер "Динамо" Київ Валерій Лобановський був звинувачений в боротьбі з українізацією.

Легендарний 40-річний ветеран "Аль-Насра" Кріштіану Роналду несподівано звернувся до Дональда Трампа.