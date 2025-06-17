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Головна Спорт Віцечемпіон України офіційно призначив наймолодшого тренера УПЛ

Віцечемпіон України офіційно призначив наймолодшого тренера УПЛ

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Дата публікації: 17 червня 2025 18:28
Кирило Нестеренко став новим головним тренером ФК Олександрія
Представлення Кирила Нестеренка. Фото: "Олександрія"
Ключові моменти Новий тренер "Олександрії"

Після завершення сезону української Прем'єр-ліги "Олександрія" залишилась без головного тренера, оскільки у Руслана Ротаня завершилась дія контракту, який він не став продовжувати. На заміну знайшли молодого та прогресивного фахівця.

Про нове призначення повідомила пресслужба "Олександрії".

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Новий тренер "Олександрії"

Віцечемпіон України офіційно оголосив про призначення 33-річного Кирила Нестеренка головним тренером першої команди. При цьому, про деталі угоди та термін контракту клуб не повідомив.

У сезоні 2023/24 Нестеренко працював асистентом Ніколая Костова в болгарському "Левскі". У травні 2024 року Костов разом із тренерським штабом залишив клуб після того, як команда посіла четверте місце в чемпіонаті Болгарії.

Нестеренко працює з Костовим з сезону 2017/18 років, коли вони працювали в кам’янській "Сталі". Потім Кирило допомагав болгарину в карагандинському "Шахтарі" та "Каспії" з Актау.

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призначення футбол УПЛ Олександрія Кирило Нестеренко
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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