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Главная Спорт Вице-чемпион Украины назначил самого молодого тренера УПЛ

Вице-чемпион Украины назначил самого молодого тренера УПЛ

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Дата публикации 17 июня 2025 18:28
Кирилл Нестеренко стал новым главным тренером ФК Александрия
Представление Кирилла Нестеренко. Фото: "Александрия"
Ключові моменти Новый тренер "Александрии"

После завершения сезона украинской Премьер-лиги "Александрия" осталась без главного тренера, поскольку у Руслана Ротаня завершилось действие контракта, который он не стал продолжать. На замену нашли молодого и прогрессивного специалиста.

О новом назначении сообщила пресс-служба "Александрии".

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Вице-чемпион Украины официально объявил о назначении 33-летнего Кирилла Нестеренко главным тренером первой команды. При этом, о деталях соглашения и сроке контракта клуб не сообщил.

В сезоне 2023/24 Нестеренко работал ассистентом Николая Костова в болгарском "Левски". В мае 2024 года Костов вместе с тренерским штабом покинул клуб после того, как команда заняла четвертое место в чемпионате Болгарии.

Нестеренко работает с Костовым с сезона 2017/18 годов, когда они работали в каменской "Стали". Затем Кирилл помогал болгарину в карагандинском "Шахтере" и "Каспии" из Актау.

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Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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