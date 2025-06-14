Александрия назначит самого молодого тренера УПЛ — им станет Кирилл Нестеренко

Игроки "Александрии". Фото: "Александрия"

Вице-чемпион Украины "Александрия" в июне осталась без главного, поскольку контракт закончился у Руслана Ротаня. После этого команда искала нового тренера, отдавая приоритет молодым специалистам.

Telegram-канал "ТаТоТаке" сообщил имя нового главного "Александрии".

Реклама

Читайте также:

Ранее команду согласился возглавить хорват Младен Бартулович, но его в последний момент переманил "Металлист 1925", который сделал лучшее предложение.

Новый тренер "Александрии" станет самым молодым в УПЛ

Источник заявил, что "Александрия" назначит на должность главного тренера 33-летнего Кирилла Нестеренко. Контракт с наставником заключен на два года, а состав его тренерского штаба объявят позже.

Кирилл Нестеренко. Фото: instagram.com/nesterenko_kyrylo

Интересно, что Нестеренко, для которого это первая самостоятельная работа главным тренером, станет самым молодым наставником в УПЛ.

Нестеренко является уроженцем Макеевки, Донецкой области. Из-за травмы завершил игровую карьеру в 23 года, а до того в юношеской команде донецкого "Металлурга" играл с Вадимом Шаблием, который стал самым известным в Украине футбольным агентом.

Нестеренко, являющийся адептом атакующего футбола, тренерскую карьеру начал в 2016 году в каменской "Стали" как ассистент главного тренера. С 25 сентября по 1 октября 2017 года Нестеренко временно исполнял обязанности главного тренера "Стали".

Позже он присоединился к тренерскому штабу болгарского специалиста Николая Костова, работая с ним в "Стали", карагандинском "Шахтере", "Каспии" из Актау и болгарском "Левски".

Специалист перейдет в "Александрию" после "Левски".

Напомним, бывший футболист сборной Украины Артем Милевский признался, что боялся известную телеведущую.

Расписание этапа Бриллиантовой лиги по легкой атлетике, где выступят Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Российский вратарь "ПСЖ" Сафонов прокомментировал возможный трансфер Забарного.