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Головна Спорт Олександрія шокує іменем нового головного тренера

Олександрія шокує іменем нового головного тренера

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 21:43
Олександрія призначить наймолодшого тренера УПЛ — ним стане Кирило Нестеренко
Гравці "Олександрії". Фото: "Олександрія"
Ключові моменти Новий тренер "Олександрії" стане наймолодшим в УПЛ

Віцечемпіон України "Олександрія" у червні залишилась без головного, оскільки контракт закінчився у Руслана Ротаня. Після цього команда шукала нового тренера, віддаючи пріоритет молодим спеціалістам.

Telegram-канал "ТаТоТаке" повідомив ім'я нового головного "Олександрії".

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Новий тренер "Олександрії" стане наймолодшим в УПЛ

Джерело заявило, що "Олександрія" призначить на посаду головного тренера 33-річного Кирила Нестеренка. Контракт із наставником укладено на два роки, а склад його тренерського штабу оголосять пізніше.

Кирилл Нестеренко
Кирило Нестеренко. Фото: instagram.com/nesterenko_kyrylo

Цікаво, що Нестеренко, для якого це перша самостійна робота головним тренером, стане наймолодшим наставником в УПЛ.

Нестеренко є уродженцем Макіївки, Донецької області. Через травму завершив ігрову кар’єру в 23 роки, а до того в юнацькій команді донецького "Металурга" грав з Вадимом Шаблієм, який став найвідомішим в Україні футбольним агентом.

Нестеренко, який є адептом атакувального футболу, тренерську кар’єру розпочав у 2016 році в кам’янській "Сталі" як асистент головного тренера. З 25 вересня по 1 жовтня 2017 року Нестеренко тимчасово виконував обов’язки головного тренера "Сталі".

Пізніше він приєднався до тренерського штабу болгарського фахівця Ніколая Костова, працюючи з ним у "Сталі", карагандинському "Шахтарі", "Каспії" з Актау та болгарському "Левскі".

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футбол УПЛ тренер Олександрія Кирило Нестеренко
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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