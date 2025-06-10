Бартулович очолить Олександрію після завершення контракту із Зорею

Футболісти "Олександрії" святкують завойоване срібло. Фото: "Олександрія"

"Олександрії", хоч вона й потрапила в єврокубки, дуже складно було знайти нового тренера. Серед усіх кандидатів вибрали молодого іноземця.

Новим головним тренером віцечемпіонів УПЛ, ймовірно, стане наставник луганської "Зорі" Младен Бартулович. Про це повідомив паблік "ТаТоТаке".

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Новий тренер "Олександрії"

Бартулович до 30 червня має контракт з "Зорею", а потім не планує продовжувати договір. Не вплине на рішення тренера вердикт керівництва, які до останнього затримували перемовини.

Джерело повідомило, що 38-річний хорват близький до угоди з "Олександрією", яка бачить у ньому основного кандидата на посаду головного тренера.

"Олександрії" потрібен був молодий та амбітний головний тренер, який має будувати команду. Бартулович прагне нових викликів в єврокубках та команді, яка будується.

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