Олександрія знайшла заміну одному з лідерів команди

Георгій Єрмаков у складі "Олександрії". Фото: instagram.com/yermakov_geo/

"Олександрія" почала активний пошук нового воротаря у світлі можливого переходу Георгія Єрмакова в "Полісся". Ситуація ускладнюється тим, що у віцечемпіона УПЛ поки що немає головного тренера.

Контракт Єрмакова належить ізраїльському "Маккабі", але клуб уже майже погодив його трансфер у "Полісся", повідомляє Telegram-канал "Inside UPL".

Реклама

Читайте також:

Серед кандидатів на позицію першого номера "Олександрії" значаться Андрій Кліщук із "Кривбасу" та Павло Ісенко, який нещодавно залишив "Ворсклу". Обидва гравці доступні для переходу — Кліщук близький до виходу зі складу, а Ісенко перебуває у статусі вільного агента.

Андрій Кліщук під час матчу. Фото: УНІАН

Що відомо про пошуки заміни

Раніше "Олександрія" виявляла інтерес до Олексія Паламарчука з "Інгульця", але він уже підписав контракт із ЛНЗ. Також розглядався варіант із Яковом Кінарейкіним, якого клуб намагався підписати ще минулого літа.

Наразі питання про майбутнє воротаря "Олександрії" залишається відкритим. Очікується, що остаточне рішення ухвалить новий головний тренер, якого представлять найближчим часом.

Нагадаємо, київське "Динамо" теж готується до активної трансферної кампанії — відомо, які позиції посилять чемпіони.

У збірній України теж можуть відбутися зміни, у Сергія Реброва накопичилися проблеми.

Михайло Мудрик співпрацює з відомими юристами, щоб не допустити тривалої дискваліфікації.

Кріштіану Роналду захистив Ламіна Ямаля від нападок після невдалої гри молодого футболіста.