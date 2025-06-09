Динамо готує гучні трансфери — кого підпише київський клуб

Президент Ігор Суркіс та тренер Олександр Шовковський святкують чемпіонство. Фото: пресслужба "Динамо"

Керівництво київського "Динамо" не поспішає проводити трансфери після успішного сезону 2024/2025. Столичний клуб уже знає, кого збирається підписати цього літа.

Журналіст Михайло Співаковський розповів, які позиції посилять "біло-сині", повідомляє YouTube-канал "ТаТоТаке".

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Київське "Динамо" поки не поспішає підписувати новачків, хоча чутки сватають до столичного клубу декількох відомих футболістів з інших команд УПЛ. Михайло Співаковський заявив, що "біло-сині" не розглядають варіанти з підписанням Ібрагіма Кане з "Ворскли" та Бруніньйо з "Карпат". На думку скаутів столичного клубу, рівень цих гравців не відповідає амбіціям команди в сезоні 2025/2026.

Ігор Суркіс із чемпіонським кубком. Фото: пресслужба "Динамо"

Хто може перейти в "Динамо"

Головний акцент "біло-синіх" під час роботи на трансферному ринку — це посилення позицій центрального захисника і лівого вінгера. Імена можливих новачків "Динамо" поки не розголошуються.

Десять футболістів, які належать "Динамо", включно з Царенком та Яциком, візьмуть участь у матчі молодіжного Євро-2025. Не виключено, що після турніру "біло-сині" отримають пропозиції щодо продажу когось із цих гравців.

Однак журналіст упевнений, що єдиною конкретикою найближчими тижнями стане трансфер Владислава Ваната, яким стабільно цікавляться закордонні клуби. У "Динамо" розраховують, що після Євро-2025 "Сандерленд" запропонує за 22-річного форварда 20 млн євро.

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