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Главная Спорт Динамо найдет конкурента для Попова — кого еще купит клуб

Динамо найдет конкурента для Попова — кого еще купит клуб

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Дата публикации 9 июня 2025 14:01
Динамо готовит громкие трансферы — кого подпишет киевский клуб
Президент Игорь Суркис и тренер Александр Шовковский празднуют чемпионство. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" не спешит проводить трансферы после успешного сезона 2024/2025. Столичный клуб уже знает, кого собирается подписать текущим летом. 

Журналист Михаил Спиваковский рассказал, какие позиции усилят "бело-синие", сообщает YouTube-канал "ТаТоТаке".  

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Киевское "Динамо" пока не спешит подписывать новичков, хотя слухи сватают в столичный клуб нескольких известных футболистов из других команд УПЛ. Михаил Спиваковский заявил, что "бело-синие" не рассматривают варианты с подписанием Ибрахима Кане из "Ворсклы" и Бруниньо из "Карпат". По мнению скаутов столичного клуба, уровень этих игроков не отвечает амбициям команды в сезоне 2025/2026. 

Игорь Суркис
Игорь Суркис с чемпионским кубком. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто может перейти в "Динамо" 

Главный акцент "бело-синих" при работе на трансферном рынке — это усиление позиций центрального защитника и левого вингера. Имена возможных новичков "Динамо" пока не разглашаются. 

Десять футболистов, которые принадлежат "Динамо", включая Царенко и Яцыка, примут участие в матча молодежного Евро-2025. Не исключено, что после турнира "бело-синие" получат предложения по продаже кого-то из этих игроков. 

Однако журналист уверен, что единственной конкретикой в ближайшие недели станет трансфер Владислава Ваната, которым стабильно интересуются зарубежные клубы. В "Динамо" рассчитывают, что после Евро-2025 "Сандерленд" предложит за 22-летнего форварда 20 млн евро. 

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спорт футбол Динамо Футбол трансферы Владислав Ванат
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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