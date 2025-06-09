Динамо готовит громкие трансферы — кого подпишет киевский клуб

Президент Игорь Суркис и тренер Александр Шовковский празднуют чемпионство. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" не спешит проводить трансферы после успешного сезона 2024/2025. Столичный клуб уже знает, кого собирается подписать текущим летом.

Журналист Михаил Спиваковский рассказал, какие позиции усилят "бело-синие", сообщает YouTube-канал "ТаТоТаке".

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Киевское "Динамо" пока не спешит подписывать новичков, хотя слухи сватают в столичный клуб нескольких известных футболистов из других команд УПЛ. Михаил Спиваковский заявил, что "бело-синие" не рассматривают варианты с подписанием Ибрахима Кане из "Ворсклы" и Бруниньо из "Карпат". По мнению скаутов столичного клуба, уровень этих игроков не отвечает амбициям команды в сезоне 2025/2026.

Игорь Суркис с чемпионским кубком. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто может перейти в "Динамо"

Главный акцент "бело-синих" при работе на трансферном рынке — это усиление позиций центрального защитника и левого вингера. Имена возможных новичков "Динамо" пока не разглашаются.

Десять футболистов, которые принадлежат "Динамо", включая Царенко и Яцыка, примут участие в матча молодежного Евро-2025. Не исключено, что после турнира "бело-синие" получат предложения по продаже кого-то из этих игроков.

Однако журналист уверен, что единственной конкретикой в ближайшие недели станет трансфер Владислава Ваната, которым стабильно интересуются зарубежные клубы. В "Динамо" рассчитывают, что после Евро-2025 "Сандерленд" предложит за 22-летнего форварда 20 млн евро.

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