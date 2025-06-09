Александрия нашла замену одному из лидеров команды

Александрия ищет замену одному из лидеров команды — о ком речь
"Александрия" начала активный поиск нового вратаря в свете возможного перехода Георгия Ермакова в "Полесье". Ситуация осложняется тем, что у вице-чемпиона УПЛ пока нет главного тренера.
Контракт Ермакова принадлежит израильскому "Маккаби", но клуб уже почти согласовал его трансфер в "Полесье", сообщает Telegram-канал "Inside UPL".
Среди кандидатов на позицию первого номера "Александрии" значатся Андрей Клищук из "Кривбасса" и Павел Исенко, недавно покинувший "Ворсклу". Оба игрока доступны для перехода — Клищук близок к выходу из состава, а Исенко находится в статусе свободного агента.
Что известно о поисках замены
Ранее "Александрия" проявляла интерес к Алексею Паламарчуку из "Ингульца", но он уже подписал контракт с ЛНЗ. Также рассматривался вариант с Яковом Кинарейкиным, которого клуб пытался подписать еще прошлым летом.
В данный момент вопрос о будущем вратаря "Александрии" остается открытым. Ожидается, что окончательное решение примет новый главный тренер, которого представят в ближайшее время.
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