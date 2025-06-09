Александрия нашла замену одному из лидеров команды

Георгий Ермаков в составе "Александрии". Фото: instagram.com/yermakov_geo/

"Александрия" начала активный поиск нового вратаря в свете возможного перехода Георгия Ермакова в "Полесье". Ситуация осложняется тем, что у вице-чемпиона УПЛ пока нет главного тренера.

Контракт Ермакова принадлежит израильскому "Маккаби", но клуб уже почти согласовал его трансфер в "Полесье", сообщает Telegram-канал "Inside UPL".

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Среди кандидатов на позицию первого номера "Александрии" значатся Андрей Клищук из "Кривбасса" и Павел Исенко, недавно покинувший "Ворсклу". Оба игрока доступны для перехода — Клищук близок к выходу из состава, а Исенко находится в статусе свободного агента.

Андрей Клищук во время матча. Фото: УНИАН

Что известно о поисках замены

Ранее "Александрия" проявляла интерес к Алексею Паламарчуку из "Ингульца", но он уже подписал контракт с ЛНЗ. Также рассматривался вариант с Яковом Кинарейкиным, которого клуб пытался подписать еще прошлым летом.

В данный момент вопрос о будущем вратаря "Александрии" остается открытым. Ожидается, что окончательное решение примет новый главный тренер, которого представят в ближайшее время.

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