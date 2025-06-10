Бартулович возглавит Александрию после завершения контракта с Зарей

Футболисты "Александрии" празднуют завоеванное серебро. Фото: "Александрия"

"Александрии", хоть она и попала в еврокубки, очень сложно было найти нового тренера. Среди всех кандидатов выбрали молодого иностранца.

Новым главным тренером вице-чемпионов УПЛ, вероятно, станет наставник луганской "Зари" Младен Бартулович. Об этом сообщил паблик "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте также:

Младен Бартулович. Фото: "Заря"

Новый тренер "Александрии"

Бартулович до 30 июня имеет контракт с "Зарей", а затем не планирует продлевать договор. Не повлияет на решение тренера вердикт руководства, которые до последнего задерживали переговоры.

Источник сообщил, что 38-летний хорват близок к соглашению с "Александрией", которая видит в нем основного кандидата на должность главного тренера.

"Александрии" нужен был молодой и амбициозный главный тренер, который должен строить команду. Бартулович же стремится к новым вызовам в еврокубках и команде, которая строится.

Напомним, скандальный экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский вляпался в скандал.

Игрок "Динамо" Владимир Бражко перед поездкой в сборную Украины обнимался и целовался с известной блогершей.

После российской воздушной атаки на Киев пострадал известный регбийный стадион "Спартак".

Главным тренером сборной Украины может стать испанский тренер.