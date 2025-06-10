Бартулович возглавит Александрию после завершения контракта с Зарей

Иностранный специалист в ближайшее время возглавит Александрию
"Александрии", хоть она и попала в еврокубки, очень сложно было найти нового тренера. Среди всех кандидатов выбрали молодого иностранца.
Новым главным тренером вице-чемпионов УПЛ, вероятно, станет наставник луганской "Зари" Младен Бартулович. Об этом сообщил паблик "ТаТоТаке".
Новый тренер "Александрии"
Бартулович до 30 июня имеет контракт с "Зарей", а затем не планирует продлевать договор. Не повлияет на решение тренера вердикт руководства, которые до последнего задерживали переговоры.
Источник сообщил, что 38-летний хорват близок к соглашению с "Александрией", которая видит в нем основного кандидата на должность главного тренера.
"Александрии" нужен был молодой и амбициозный главный тренер, который должен строить команду. Бартулович же стремится к новым вызовам в еврокубках и команде, которая строится.
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