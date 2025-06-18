Блан объяснил, когда Зидан возглавит следующую команду

Зинедин Зидан с женой. Фото: Reuters/Gabriel Bouys

Бывший главный тренер сборной Франции и "ПСЖ" Лоран Блан высказался о Зинедине Зидане как потенциальном кандидате на пост наставника национальной команды. По его мнению, возвращение "Зизу" на эту роль стало бы удачным решением.

Зидан уже несколько месяцев находится без работы после ухода из мадридского "Реала", сообщает Telegrafi.

Реклама

Читайте также:

Лоран Блан отметил, что вне зависимости от того, кто займет кресло — он, Дидье Дешам или Зинедин Зидан — каждому необходимо учитывать одну важную составляющую. По его словам, даже легендарный тренер не сможет добиться результата без поддержки и уровня игроков.

Лоран Блан во время матча. Фото: Reuters

Что сказал Блан

Известный специалист подчеркнул, что приход Зидана на пост главного тренера сборной Франции был бы хорошим решением. Он выразил надежду, что это действительно произойдет, но напомнил о главной истине: тренеры, какими бы именитыми они ни были, зависят от игроков. Блан добавил, что именно это понимают настоящие профессионалы — подход важнее, чем фамилия на скамейке.

"Есть фундаментальный момент, который мы должны понять, и Бог знает, что тренеры это понимают, одни больше, чем другие: мы зависим от игроков", — заявил Блан.

На данный момент сборную Франции продолжает возглавлять Дидье Дешам, который принял команду в 2012 году. Под его руководством "трехцветные" выиграли чемпионат мира 2018 года, вышли в финал Евро-2016 и ЧМ-2022. Его контракт с федерацией рассчитан до конца Кубка Мира 2026.

Напомним, Андрей Лунин принял решение по поводу того, в каком клубе будет выступать.

Никола Олислагерс рассказала о причине, которая помогла ей победить Ярославу Магучих в Стокгольме.

Уже в ближайшую пятницу Олислагерс, Магучих и их соперницы будут бороться за победу на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Украинская спортсменка Дарья Белодед удивила поклонников кардинальной сменой стиля.