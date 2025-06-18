Что не все знают о Магучих — интересные факты и детали

Ярослава Магучих перед прыжком. Фото: скриншот YouTube

Ярослава Магучих является одной из самых ярких звезд украинской и мировой легкой атлетики. Ее рекорды известны многим, но за ними скрываются не менее интересные личные истории и привычки, о которых знают далеко не все.

Пришло время познакомиться ближе с одной из главных звезд украинского спорта, сообщает портал Новини.LIVE.

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С юности Ярослава Магучих пробовала себя в разных творческих направлениях, от рисования до музыки. Она до сих пор иногда возвращается к этому, чтобы восстановить внутреннее равновесие перед важными соревнованиями.

Ярослава Магучих во время турнира. Фото: скриншот YouTube

Перед каждым стартом у нее есть свой ритуал — она заплетает волосы в "колоски". Этот привычный процесс помогает настроиться и успокоить мысли, сохраняя концентрацию даже перед самыми важными прыжками.

Международная слава и личность Магучих

Ярослава стала символом нового поколения украинского спорта. На Олимпиаде в Париже она покорила высшую ступень пьедестала, а за год до этого взяла золото чемпионата мира. Эти победы сделали ее героиней не только в Украине, но и за ее пределами.

Ярослава Магучих общается с судьями. Фото: скриншот YouTube

Но Магучих — это не только медали. Во время выступлений она подчеркивает свою поддержку Украине — сине-желтые элементы в макияже, патриотические аксессуары и флаг в руках. Даже между прыжками она закутывается в спальный мешок, это ее способ собраться с мыслями и не расплескать энергию.

Ярослава Магучих стала примером внутренней силы, эмоционального интеллекта и любви к делу. Она не просто побеждает, она вдохновляет миллионы болельщиков.

Напомним, уже в пятницу будет доступен просмотр в прямом эфире этапа Бриллиантовой лиги в Париже с участием Ярославы Магучих.

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