Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Пять фактов о Ярославе Магучих, которые вы могли не знать

Пять фактов о Ярославе Магучих, которые вы могли не знать

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 11:52
Что не все знают о Магучих — интересные факты и детали
Ярослава Магучих перед прыжком. Фото: скриншот YouTube
Ключові моменти Международная слава и личность Магучих

Ярослава Магучих является одной из самых ярких звезд украинской и мировой легкой атлетики. Ее рекорды известны многим, но за ними скрываются не менее интересные личные истории и привычки, о которых знают далеко не все.

Пришло время познакомиться ближе с одной из главных звезд украинского спорта, сообщает портал Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте также:

С юности Ярослава Магучих пробовала себя в разных творческих направлениях, от рисования до музыки. Она до сих пор иногда возвращается к этому, чтобы восстановить внутреннее равновесие перед важными соревнованиями. 

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих во время турнира. Фото: скриншот YouTube

Перед каждым стартом у нее есть свой ритуал — она заплетает волосы в "колоски". Этот привычный процесс помогает настроиться и успокоить мысли, сохраняя концентрацию даже перед самыми важными прыжками.

Международная слава и личность Магучих

Ярослава стала символом нового поколения украинского спорта. На Олимпиаде в Париже она покорила высшую ступень пьедестала, а за год до этого взяла золото чемпионата мира. Эти победы сделали ее героиней не только в Украине, но и за ее пределами. 

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих общается с судьями. Фото: скриншот YouTube

Но Магучих — это не только медали. Во время выступлений она подчеркивает свою поддержку Украине — сине-желтые элементы в макияже, патриотические аксессуары и флаг в руках. Даже между прыжками она закутывается в спальный мешок, это ее способ собраться с мыслями и не расплескать энергию.

Ярослава Магучих стала примером внутренней силы, эмоционального интеллекта и любви к делу. Она не просто побеждает, она вдохновляет миллионы болельщиков. 

Напомним, уже в пятницу будет доступен просмотр в прямом эфире этапа Бриллиантовой лиги в Париже с участием Ярославы Магучих. 

Австралийская спортсменка Никола Олислагерс назвала рецепт победы над Ярославой Магучих и другими соперницами. 

Андрей Лунин может уйти из "Реала" после откровенного разговора с руководством клуба. 

Зинедин Зидан планирует возвращение к работе и готов стать главным тренером известной команды. 

спорт Олимпийские игры Ярослава Магучих Легкая атлетика Бриллиантовая лига прыжки в высоту
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации