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Главная Спорт Самая красивая футболистка опубликовала новые пикантные фото

Самая красивая футболистка опубликовала новые пикантные фото

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 07:19
Футболистка Мадлен Райт покорила Instagram новыми горячими фото
Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright
Ключові моменти Самая популярная футболистка на сайте для взрослых

В мире футбола много красивых девушек, но отдельно от всех остается Мадлейн Райт. К тому же она до сих пор является самой популярной футболисткой на OnlyFans.

На этот раз Райт опубликовала новые горячие фото в Instagram.

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Мадлен Райт
Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright

Интересно, что Райт популярна не только на платных сайтах 18+. В Instagram у нее тоже не маленькая аудитория, которая составляет 320 тысяч фолловеров.

Самая популярная футболистка на сайте для взрослых

Английская футболистка "Чешем Юнайтед" в очередной раз привлекла внимание поклонников, опубликовав в Instagram пикантные фото в летнем платье, которое идеально подчеркнуло ее мощную фигуру.

Мадлен Райт
Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright

Снимки, демонстрирующие уверенность и сексуальность, уже давно стали визитной карточкой Мадлен и вызвали настоящий ажиотаж у фолловеров.

Мадлен Райт
Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright

Райт, которая еще более откровенна на OnlyFans, где она публикует контент за большие деньги, умело совмещает спортивную карьеру с модельной. Девушку часто просят быть моделью для различных товаров. Более всего она популярна в рекламе нижнего белья и купальников.

Мадлен Райт
Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright

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Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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