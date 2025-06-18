Косовский оценил шансы Динамо удачно выступить в еврокубках

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Жеребьевка состоялась 18 июня в швейцарском Ньоне.

"Бело-синие" уже противостояли этой команде, сообщает портал Новини.LIVE.

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Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/2026 киевское "Динамо" сыграет с победителем пары "Жальгирис" (Литва) – "Хамрун Спартанс" (Мальта). Эти команды встретятся между собой в первом раунде отбора.

Лидер "Динамо" Владислав Ванат. Фото: пресс-служба клуба

Киевляне начнут путь в турнире с выездного матча, который состоится 23 июля, ответная игра пройдет неделей позже. Если "Динамо" не пройдет этот раунд, команда попадет в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Как Косовский оценил шансы "Динамо"

Бывший полузащитник киевлян Виталий Косовский считает, что команда обязана преодолевать этот барьер. По его словам, "Динамо" должно уверенно обыгрывать соперников уровня чемпионов Литвы или Мальты.

"К каждому сопернику необходимо относиться с уважением. Тем не менее "Динамо" обязано проходить этот отборочный раунд. Украинская команда превосходит в классе и "Жальгирис", и "Хамрун Спартанс". Важно избежать недооценки соперника. Если не можешь обыгрывать такие клубы — в Лиге чемпионов делать нечего", — сказал Косовский.

Важно отметить, что "Динамо" уже встречалось с литовским "Жальгирис" в квалификации Лиги Чемпионов 1999/2000. Тогда киевская команда победила с общим счетом 3:0 по сумме двух матчей.

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