Косовський оцінив шанси Динамо вдало виступити в єврокубках

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" дізналося суперника у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Жеребкування відбулося 18 червня у швейцарському Ньоні.

"Біло-сині" вже протистояли цій команді, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2025/2026 київське "Динамо" зіграє з переможцем пари "Жальгіріс" (Литва) — "Хамрун Спартанс" (Мальта). Ці команди зустрінуться між собою в першому раунді відбору.

Лідер "Динамо" Владислав Ванат. Фото: преслужба клубу

Кияни почнуть шлях у турнірі з виїзного матчу, який відбудеться 23 липня, матч-відповідь відбудеться тижнем пізніше. Якщо "Динамо" не пройде цей раунд, команда потрапить у третій відбірковий раунд Ліги Європи.

Як Косовський оцінив шанси "Динамо"

Колишній півзахисник киян Віталій Косовський вважає, що команда зобов'язана долати цей бар'єр. За його словами, "Динамо" повинно впевнено обігравати суперників рівня чемпіонів Литви або Мальти.

"До кожного суперника необхідно ставитися з повагою. Проте "Динамо" зобов'язане проходити цей відбірковий раунд. Українська команда перевершує в класі й "Жальгіріс", і "Хамрун Спартанс". Важливо уникнути недооцінки суперника. Якщо не можеш обігравати такі клуби — у Лізі чемпіонів робити нічого", — сказав Косовський.

Важливо зазначити, що "Динамо" вже зустрічалося з литовським "Жальгірісом" у кваліфікації Ліги Чемпіонів 1999/2000. Тоді київська команда перемогла із загальним рахунком 3:0 за сумою двох матчів.

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