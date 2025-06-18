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Головна Спорт Зірку Динамо запрошують до польського клубу — що вирішили в Києві

Зірку Динамо запрошують до польського клубу — що вирішили в Києві

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Дата публікації: 18 червня 2025 13:05
Динамо може продати вихованця відомому польському клубу
Олександр Сирота в "Маккабі". Фото: instagram.com/syrota_alex/
Ключові моменти Сирота піде з "Динамо"

Польська "Лехія" з Гданська, попри чинну трансферну заборону, продовжує роботу над посиленням складу. Клуб розглядає центрального захисника київського "Динамо" Олександра Сироту як пріоритетну ціль.

Про це повідомляє портал Trójmiasto.pl, посилаючись на власні джерела всередині клубу.

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Журналісти вважають, що українець здатен стати заміною для румуна Андрія Чіндріса, який отримав дозвіл покинути клуб. Трансфер Сироти може бути реалізований після отримання "Лехією" схвалення від польської федерації — це необхідно через обмеження, накладені на клуб у зв'язку з ліцензуванням.

Динамо Киев
Сирота у складі "Динамо". Фото: instagram.com/syrota_alex/

Сирота піде з "Динамо"

Минулий сезон 25-річний захисник провів в оренді в ізраїльському "Маккабі Хайфа", зігравши 26 матчів та відзначившись двома забитими м'ячами. До цього він провів 85 поєдинків за першу команду "Динамо" й має досвід виступів у єврокубках, а також два поєдинки у складі збірної України.

Минулого сезону за "Лехію" виступали одразу п'ятеро українців. Це воротар Богдан Сарнавський, нападник Богдан В'юнник, вінгер Максим Хлань, опорний півзахисник Іван Желізко та атакувальний хавбек Антон Царенко. Польські ЗМІ вже називають "Лехію" однією з найбільш "українських" команд Екстракляси.

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спорт футбол Динамо Футбол трансфери Олександр Сирота Лехія Гданськ
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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