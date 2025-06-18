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Головна Спорт Корі Перрі програв п'ятий фінал Кубка Стенлі за шість років

Корі Перрі програв п'ятий фінал Кубка Стенлі за шість років

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Дата публікації: 18 червня 2025 10:44
Фінал Кубка Стенлі — Корі Перрі програв 5 титул за 6 матчів
Корі Перрі під час матчу. Фото: Reuters/Walter Tychnowicz
Ключові моменти Хто наврочив Перрі?

Фінал Кубка Стенлі з хокею завершився в шостому матчі. "Флорида Пантерс" упевнено обіграла "Едмонтон Ойлерс" із рахунком 5:1 та захистила титул.

Це другий поспіль трофей для клубу з Санрайза, штат Флорида, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Окрім тріумфу "пантер", увагу вболівальників привернула ще одна історія. Це трагічний цикл Корі Перрі, 40-річний нападник програв уже п'ятий фінал Кубка Стенлі за шість років.

Хто наврочив Перрі?

З 2020 року канадський спортсмен брав участь у фіналах із чотирма різними командами, але щоразу залишався без заповітного трофея. Він програвав із "Далласом" (2020), "Монреалем" (2021), "Тампою" (2022), "Едмонтоном" (2024) — і ось знову 2025 року. Все це — в останні шість сезонів.

Кори Перри
Корі Перрі програв черговий фінал. Фото: Reuters/Sergei Belski

Хокейні вболівальники називають це одним із найдраматичніших особистих антирекордів сучасності. Перрі залишається одним із найбільш шанованих ветеранів НХЛ, але Кубок немов вислизає від нього в останній момент.

У соціальних мережах фанати вже називають його "проклятим фіналістом". І хоча його досвід та дух боротьби викликають захоплення, багато хто ставить питання: чи зможе він коли-небудь зламати цей ланцюжок поразок?

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спорт НХЛ Хокей Кубок Стенлі Едмонтон Ойлерз
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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