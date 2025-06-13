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Головна Спорт Канада погодилася зіграти з російськими хокеїстами

Канада погодилася зіграти з російськими хокеїстами

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Дата публікації: 13 червня 2025 10:51
Канада запросила на серію матчів російських хокеїстів
Російські хокеїсти. Фото: instagram.com/78shtyrkhunov/
Ключові моменти У складі CHL — сини легенд НХЛ

Збірна Росії з хокею зіграє з командами Канадської хокейної ліги (CHL) вперше з 2019 року. Матчі відбудуться з 14 по 19 червня в Торонто та Шарлоттауні.

Про це повідомив гендиректор агентства Gold Star Hockey Ден Мільштейн, яке організовує турне.

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Склад російської збірної переважно сформовано з гравців 2008-2009 років народження, які виступають у ЦСКА, "Локомотиві", "Сибіру", "Торпедо", "Авангарді" та "Тракторі".

Головним тренером молодіжної збірної Росії призначено Михайла Дєєва, а всі хокеїсти команди є клієнтами Gold Star. Серед них виділяється захисник Володимир Штирхунов — за словами Мільштейна, це один із найперспективніших гравців свого покоління.

Алекс Кулемин
Канадець Алекс Кулемін. Фото: instagram.com/78shtyrkhunov/

У складі CHL — сини легенд НХЛ

Канадську сторону на льоду представлять команди OHL, WHL та QMJHL, а в складі будуть помічені діти відомих російських хокеїстів. За OHL зіграють Елі Твердовський (син Олега Твердовського) та Алекс Кулемін (син Миколи Кулеміна).

Раніше подібні зустрічі проводилися щорічно з 2003 по 2019 рік. Турне 2024 року стане першим від початку геополітичної паузи та символом повернення хокейних зв'язків між країнами.

Нагадаємо, Юлія Левченко, яка залишається однією з найкрасивіших спортсменок країни, готується до важливого турніру.

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Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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