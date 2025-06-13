Канада пригласила на серию матчей российских хоккеистов

Российские хоккеисты. Фото: instagram.com/78shtyrkhunov/

Сборная России по хоккею сыграет с командами Канадской хоккейной лиги (CHL) впервые с 2019 года. Матчи состоятся с 14 по 19 июня в Торонто и Шарлоттауне.

Об этом сообщил гендиректор агентства Gold Star Hockey Дэн Мильштейн, которое организует турне.

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Состав российской сборной преимущественно сформирован из игроков 2008–2009 годов рождения, выступающих в ЦСКА, "Локомотиве", "Сибири", "Торпедо", "Авангарде" и "Тракторе".

Главным тренером молодежной сборной России назначен Михаил Деев, а все хоккеисты команды являются клиентами Gold Star. Среди них выделяется защитник Владимир Штырхунов — по словам Мильштейна, это один из самых перспективных игроков своего поколения.

Канадец Алекс Кулемин. Фото: instagram.com/78shtyrkhunov/

В составе CHL — сыновья легенд НХЛ

Канадскую сторону на льду представят команды OHL, WHL и QMJHL, а в составе будут замечены дети известных российских хоккеистов. За OHL сыграют Эли Твердовский (сын Олега Твердовского) и Алекс Кулемин (сын Николая Кулемина).

Ранее подобные встречи проводились ежегодно с 2003 по 2019 год. Турне 2024 года станет первым с начала геополитической паузы и символом возвращения хоккейных связей между странами.

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