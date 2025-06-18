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Главная Спорт Кори Перри проиграл пятый финал Кубка Стэнли за шесть лет

Кори Перри проиграл пятый финал Кубка Стэнли за шесть лет

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Дата публикации 18 июня 2025 10:44
Финал Кубка Стэнли — Кори Перри проиграл 5 титул за 6 матчей
Кори Перри во время матча. Фото: Reuters/Walter Tychnowicz
Ключові моменти Кто сглазил Перри?

Финал Кубка Стэнли по хоккею завершился в шестом матче. "Флорида Пантерс" уверенно обыграла "Эдмонтон Ойлерс" со счетом 5:1 и защитила титул.

Это второй подряд трофей для клуба из Санрайза, штат Флорида, сообщает портал Новини.LIVE.

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Помимо триумфа "пантер", внимание болельщиков привлекла еще одна история. Это трагический цикл Кори Перри, 40-летний нападающий проиграл уже пятый финал Кубка Стэнли за шесть лет. 

Кто сглазил Перри?

С 2020 года канадский спортсмен участвовал в финалах с четырьмя разными командами, но каждый раз оставался без заветного трофея. Он проигрывал с "Далласом" (2020), "Монреалем" (2021), "Тампой" (2022), "Эдмонтоном" (2024) — и вот снова в 2025 году. Все это — в последние шесть сезонов. 

Кори Перри
Кори Перри проиграл очередной финал. Фото: Reuters/Sergei Belski

Хоккейные болельщики называют это одним из самых драматичных личных антирекордов современности. Перри остаётся одним из самых уважаемых ветеранов НХЛ, но Кубок словно ускользает от него в самый последний момент.

В социальных сетях фанаты уже называют его "проклятым финалистом". И хотя его опыт и дух борьбы вызывают восхищение, многие задаются вопросом: сможет ли он когда-нибудь сломать эту цепочку поражений?

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спорт НХЛ Хоккей Кубок Стэнли Эдмонтон Ойлерс
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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