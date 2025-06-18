Финал Кубка Стэнли — Кори Перри проиграл 5 титул за 6 матчей

Кори Перри проиграл пятый финал Кубка Стэнли за шесть лет
Финал Кубка Стэнли по хоккею завершился в шестом матче. "Флорида Пантерс" уверенно обыграла "Эдмонтон Ойлерс" со счетом 5:1 и защитила титул.
Это второй подряд трофей для клуба из Санрайза, штат Флорида, сообщает портал Новини.LIVE.
Помимо триумфа "пантер", внимание болельщиков привлекла еще одна история. Это трагический цикл Кори Перри, 40-летний нападающий проиграл уже пятый финал Кубка Стэнли за шесть лет.
Кто сглазил Перри?
С 2020 года канадский спортсмен участвовал в финалах с четырьмя разными командами, но каждый раз оставался без заветного трофея. Он проигрывал с "Далласом" (2020), "Монреалем" (2021), "Тампой" (2022), "Эдмонтоном" (2024) — и вот снова в 2025 году. Все это — в последние шесть сезонов.
Хоккейные болельщики называют это одним из самых драматичных личных антирекордов современности. Перри остаётся одним из самых уважаемых ветеранов НХЛ, но Кубок словно ускользает от него в самый последний момент.
В социальных сетях фанаты уже называют его "проклятым финалистом". И хотя его опыт и дух борьбы вызывают восхищение, многие задаются вопросом: сможет ли он когда-нибудь сломать эту цепочку поражений?
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