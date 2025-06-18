Динамо может продать воспитанника известному польскому клубу

Александр Сирота в "Маккаби". Фото: instagram.com/syrota_alex/

Польская "Лехия" из Гданьска, несмотря на действующий трансферный запрет, продолжает работу над усилением состава. Клуб рассматривает центрального защитника киевского "Динамо" Александра Сироту как приоритетную цель.

Об этом сообщает портал Trójmiasto.pl, ссылаясь на собственные источники внутри клуба.

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Журналисты считают, что украинец способен стать заменой для румына Андрея Чиндриса, который получил разрешение покинуть клуб. Трансфер Сироты может быть реализован после получения "Лехией" одобрения от польской федерации — это необходимо из-за ограничений, наложенных на клуб в связи с лицензированием.

Сирота в составе "Динамо". Фото: instagram.com/syrota_alex/

Сирота уйдет из "Динамо"

Прошлый сезон 25-летний защитник провел в аренде в израильском "Маккаби Хайфа", сыграв 26 матчей и отметившись двумя забитыми мячами. До этого он провел 85 поединков за первую команду "Динамо" и имеет опыт выступлений в еврокубках, а также два поединка в составе сборной Украины.

В прошлом сезоне за "Лехию" выступали сразу пять украинцев. Это вратарь Богдан Сарнавский, нападающий Богдан Вьюнник, вингер Максим Хлань, опорный полузащитник Иван Желизко и атакующий хавбек Антон Царенко. Польские СМИ уже называют "Лехию" одной из самых "украинских" команд Экстраклясы.

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