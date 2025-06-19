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Головна Спорт Інтерес до Шапаренка виявили два закордонні клуби

Інтерес до Шапаренка виявили два закордонні клуби

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 07:48
Динамо готується до трансферу Шапаренка — що відомо
Микола Шапаренко у збірній України. Фото: УАФ
Ключові моменти Куди може перейти Шапаренко

У рамках літньої трансферної кампанії-2025 керівництво київського "Динамо" буде не тільки купувати, а й продавати гравців. Одним із футболістів, які можуть покинути столичний клуб, може стати Микола Шапаренко.

У послугах вихованця "Динамо" зацікавлені закордонні клуби, повідомляє Hurriyet.

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У "Динамо" розраховували, що завдяки виступу на молодіжному чемпіонаті Європи трансферна вартість деяких футболістів зросте,і їх можна буде вигідно продати. Йдеться про того ж Володимира Бражка. Однак команда Унаї Мельгоси програла два матчі з трьох та достроково залишила турнір. Однак у "біло-синіх" є інші варіанти для поповнення клубного бюджету.

Николай Шапаренко
Микола Шапаренко в матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Куди може перейти Шапаренко

Згідно з інформацією турецьких журналістів, у послугах 26-річного півзахисника зацікавлений місцевий "Трабзонспор". Головний тренер команди Фатіх Текке шукає центрального та лівого захисників, а також хавбека з досвідом виступів у єврокубках. Шапаренко входить до списку потенційних новачків клубу.

Також за розвитком кар'єри українського гравця слідкує римський "Лаціо", однак до конкретної пропозиції від італійського клубу справа поки що не дійшла.

Контракт Миколи з "Динамо" діє до літа 2026 року. Минулого сезону півзахисник зіграв за "біло-синіх" 38 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів та зробив 9 результативних передач.

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спорт футбол Динамо Футбол трансфери Микола Шапаренко
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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