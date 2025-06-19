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Главная Спорт Интерес к Шапаренко проявили два зарубежных клуба

Интерес к Шапаренко проявили два зарубежных клуба

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Дата публикации 19 июня 2025 07:48
Динамо готовится к трансферу Шапаренко — что известно
Николай Шапаренко в сборной Украины. Фото: УАФ
Ключові моменти Куда может перейти Шапаренко

В рамках летней трансферной кампании-2025 руководство киевского "Динамо" будет не только покупать, но и продавать игроков. Одним из футболистов, которые могут покинуть столичный клуб, может стать Николай Шапаренко. 

В услугах воспитанника "Динамо" заинтересованы зарубежные клубы, сообщает Hurriyet

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В "Динамо" рассчитывали, что благодаря выступлению на молодежном чемпионате Европы трансферная стоимость некоторых футболистов вырастет, и их можно будет выгодно продать. Речь идет о том же Владимире Бражко. Однако команда Унаи Мельгосы проиграла два матча из трех и досрочно покинула турнир. Однако у "бело-синих" есть другие варианты для пополнения клубного бюджета. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Куда может перейти Шапаренко

Согласно информации турецких журналистов, в услугах 26-летнего полузащитника заинтересован местный "Трабзонспор". Главный тренер команды Фатих Текке ищет центрального и левого защитников, а также хавбека с опытом выступлений в еврокубках. Шапаренко входит в список потенциальных новичков клуба. 

Также за развитием карьеры украинского игрока следит римский "Лацио", однако до конкретного предложения от итальянского клуба дело пока не дошло. 

Контракт Николая с "Динамо" действует до лета 2026 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за "бело-синих" 38 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 9 результативных передач. 

Напомним, Виталий Косовский поделился мнением о том, сумеет ли "Динамо" пробиться в основной еврокубковый турнир. 

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спорт футбол Динамо Футбол трансферы Николай Шапаренко
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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