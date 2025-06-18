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Главная Спорт Кварацхелия выбрал лучшего между Роналду и Месси

Кварацхелия выбрал лучшего между Роналду и Месси

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Дата публикации 18 июня 2025 20:29
Кварацхелия сделал выбор между Месси и Роналду — ответ удивил
Хвича Кварацхелия. Фото: "ПСЖ"
Ключові моменти Роналду или Месси

В мировом футболе уже два десятилетия идут споры относительно того, кто лучший футболист в истории. Болельщики выбирают между португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси.

На стриме популярного блогера JasonTheWeen вингер "ПСЖ" Хвича Кварацхелия признал лучшего между Роналду и Месси.

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Роналду или Месси

Звезда "ПСЖ" и сборной Грузии Кварацхелия во время подготовки к матчам клубного чемпионата мира ответил на извечный вопрос, кто лучше — Криштиану Роналду или Лионель Месси.

Грузинский футболист заявил, что обожает Роналду, но Месси прилетел с другой планеты в плане своего футбола.

"Я обожаю Криштиану, но Лео Месси — с другой планеты", — сказал Хвича.

Отметим, что Месси ранее играл за французский "ПСЖ" и поэтому возможно, что этот факт повлиял на его решение.

Напомним, ранее напомнили о пяти фактах относительно украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих.

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футбол Лионель Месси Криштиану Роналду ПСЖ Хвича Кварацхелия
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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