Кварацхелія зробив вибір між Мессі та Роналду — відповідь здивувала

Хвіча Кварацхелія. Фото: "ПСЖ"

У світовому футболі вже два десятиліття йдуть суперечки щодо того, хто кращий футболіст в історії. Уболівальники вибирають між португальцем Кріштіану Роналду та аргентинцем Ліонелем Мессі.

На стрімі популярного блогера JasonTheWeen вінгер "ПСЖ" Хвіча Кварацхелія визнав кращого між Роналду та Мессі.

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Роналду або Мессі

Зірка "ПСЖ" та збірної Грузії Кварацхелія під час підготовки до матчів клубного чемпіонату світу відповів на одвічне питання, хто кращий — Кріштіану Роналду чи Ліонель Мессі.

Грузинський футболіст заявив, що обожнює Роналду, але Мессі прилетів з іншої планети в плані свого футболу.

"Я обожнюю Кріштіану, але Лео Мессі — з іншої планети", — сказав Хвіча.

Зазначимо, що Мессі раніше грав за французький "ПСЖ" й тому можливо, що цей факт вплинува на його рашіння.

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