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Головна Спорт Кварацхелія вибрав кращого між Роналду та Мессі

Кварацхелія вибрав кращого між Роналду та Мессі

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Дата публікації: 18 червня 2025 20:29
Кварацхелія зробив вибір між Мессі та Роналду — відповідь здивувала
Хвіча Кварацхелія. Фото: "ПСЖ"
Ключові моменти Роналду або Мессі

У світовому футболі вже два десятиліття йдуть суперечки щодо того, хто кращий футболіст в історії. Уболівальники вибирають між португальцем Кріштіану Роналду та аргентинцем Ліонелем Мессі.

На стрімі популярного блогера JasonTheWeen вінгер "ПСЖ" Хвіча Кварацхелія визнав кращого між Роналду та Мессі.

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Роналду або Мессі

Зірка "ПСЖ" та збірної Грузії Кварацхелія під час підготовки до матчів клубного чемпіонату світу відповів на одвічне питання, хто кращий — Кріштіану Роналду чи Ліонель Мессі.

Грузинський футболіст заявив, що обожнює Роналду, але Мессі прилетів з іншої планети в плані свого футболу.

"Я обожнюю Кріштіану, але Лео Мессі — з іншої планети", — сказав Хвіча.

Зазначимо, що Мессі раніше грав за французький "ПСЖ" й тому можливо, що цей факт вплинува на його рашіння.

Нагадаємо, раніше нагадали про п'ять фактів щодо української стрибунки у висоту Ярослави Магучіх.

Легенда київського "Динамо" оцінив суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Андрій Лунін вирішив, чи піде з мадридського "Реалу" цього літа.

Стрибунка у висоту Нікола Оліслагерс розповіла секрет перемоги над Магучіх в Стокгольмі.

футбол Ліонель Мессі Кріштіану Роналду ПСЖ Хвіча Кварацхелія
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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