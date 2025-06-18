Кварацхелія зробив вибір між Мессі та Роналду — відповідь здивувала

Кварацхелія вибрав кращого між Роналду та Мессі
У світовому футболі вже два десятиліття йдуть суперечки щодо того, хто кращий футболіст в історії. Уболівальники вибирають між португальцем Кріштіану Роналду та аргентинцем Ліонелем Мессі.
На стрімі популярного блогера JasonTheWeen вінгер "ПСЖ" Хвіча Кварацхелія визнав кращого між Роналду та Мессі.
Роналду або Мессі
Зірка "ПСЖ" та збірної Грузії Кварацхелія під час підготовки до матчів клубного чемпіонату світу відповів на одвічне питання, хто кращий — Кріштіану Роналду чи Ліонель Мессі.
Грузинський футболіст заявив, що обожнює Роналду, але Мессі прилетів з іншої планети в плані свого футболу.
"Я обожнюю Кріштіану, але Лео Мессі — з іншої планети", — сказав Хвіча.
Зазначимо, що Мессі раніше грав за французький "ПСЖ" й тому можливо, що цей факт вплинува на його рашіння.
Нагадаємо, раніше нагадали про п'ять фактів щодо української стрибунки у висоту Ярослави Магучіх.
Легенда київського "Динамо" оцінив суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Андрій Лунін вирішив, чи піде з мадридського "Реалу" цього літа.
Стрибунка у висоту Нікола Оліслагерс розповіла секрет перемоги над Магучіх в Стокгольмі.
Читайте Новини.LIVE!