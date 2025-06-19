Скандал у Туреччині — комітет пішов через помсту Моурінью та Фенербахче

Жозе Моурінью. Фото: instagram.com/josemourinho

В чемпіонаті Туреччини розгорівся величезний скандал через головного тренера "Фенербахче" Жозе Моурінью. В результаті багато футбольних чиновників пішло у відставку.

Про скандал у турецькому футболі повідомив портал Daily Sabah.

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Моурінью знову потрапив у великий скандал

Президент і весь склад Дисциплінарного комітету Туреччини (PFDK) подали у відставку після витоку їх приватних повідомлень, що викрили упередженість до "Фенербахче" та особисто до Моурінью.

У WhatsApp-листуванні члени PFDK писали, що помстяться Моурінью через критику суддівства після гри з "Галатасараєм" в лютому 2025 року.

"Ми помстимося наступного сезону", — писали у листуванні.

За критику суддів після матчу з "Галатасараєм" Моурінью отримав чотири матчі дискваліфікації та штраф.

Tarafsızlık sorgulanıyor: PFDK Üyelerinin ifşa olan yazışmaları hakkında



Bugün kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu yapmıştır.

Tarafsızlık… pic.twitter.com/9KWzJiJoGa — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 17, 2025

"Фенербахче" після оприлюднення листування подав скаргу до Турецької федерації футболу, вимагаючи розслідування.

"Ця ворожа мова порушує принципи неупередженості", — заявив генсек клубу Бурак Кизилхан.

Наразі в Туреччині готується розслідування роботи комітету не тільки по ситуації з Моуріньою. Звільнені його члени можуть бути довічно відсторонені від футболу.

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