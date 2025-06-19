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Головна Спорт Через Моурінью в Туреччині розгорівся величезний скандал

Через Моурінью в Туреччині розгорівся величезний скандал

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Дата публікації: 19 червня 2025 06:49
Скандал у Туреччині — комітет пішов через помсту Моурінью та Фенербахче
Жозе Моурінью. Фото: instagram.com/josemourinho
Ключові моменти Моурінью знову потрапив у великий скандал

В чемпіонаті Туреччини розгорівся величезний скандал через головного тренера "Фенербахче" Жозе Моурінью. В результаті багато футбольних чиновників пішло у відставку.

Про скандал у турецькому футболі повідомив портал Daily Sabah.

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Жозе Моурінью та його тренерський штаб. Фото: instagram.com/josemourinho

Моурінью знову потрапив у великий скандал

Президент і весь склад Дисциплінарного комітету Туреччини (PFDK) подали у відставку після витоку їх приватних повідомлень, що викрили упередженість до "Фенербахче" та особисто до Моурінью.

У WhatsApp-листуванні члени PFDK писали, що помстяться Моурінью через критику суддівства після гри  з "Галатасараєм" в лютому 2025 року.

"Ми помстимося наступного сезону", — писали у листуванні.

За критику суддів після матчу з "Галатасараєм" Моурінью отримав чотири матчі дискваліфікації та штраф.

"Фенербахче" після оприлюднення листування подав скаргу до Турецької федерації футболу, вимагаючи розслідування.

"Ця ворожа мова порушує принципи неупередженості", — заявив генсек клубу Бурак Кизилхан.

Наразі в Туреччині готується розслідування роботи комітету не тільки по ситуації з Моуріньою. Звільнені його члени можуть бути довічно відсторонені від футболу.

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скандал футбол Фенербахче Чемпіонат Туреччини з футболу Жозе Моурінью
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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