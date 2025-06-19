Скандал у Туреччині — комітет пішов через помсту Моурінью та Фенербахче

Через Моурінью в Туреччині розгорівся величезний скандал
В чемпіонаті Туреччини розгорівся величезний скандал через головного тренера "Фенербахче" Жозе Моурінью. В результаті багато футбольних чиновників пішло у відставку.
Про скандал у турецькому футболі повідомив портал Daily Sabah.
Моурінью знову потрапив у великий скандал
Президент і весь склад Дисциплінарного комітету Туреччини (PFDK) подали у відставку після витоку їх приватних повідомлень, що викрили упередженість до "Фенербахче" та особисто до Моурінью.
У WhatsApp-листуванні члени PFDK писали, що помстяться Моурінью через критику суддівства після гри з "Галатасараєм" в лютому 2025 року.
"Ми помстимося наступного сезону", — писали у листуванні.
За критику суддів після матчу з "Галатасараєм" Моурінью отримав чотири матчі дискваліфікації та штраф.
Tarafsızlık sorgulanıyor: PFDK Üyelerinin ifşa olan yazışmaları hakkında— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 17, 2025
Bugün kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu yapmıştır.
Tarafsızlık… pic.twitter.com/9KWzJiJoGa
"Фенербахче" після оприлюднення листування подав скаргу до Турецької федерації футболу, вимагаючи розслідування.
"Ця ворожа мова порушує принципи неупередженості", — заявив генсек клубу Бурак Кизилхан.
Наразі в Туреччині готується розслідування роботи комітету не тільки по ситуації з Моуріньою. Звільнені його члени можуть бути довічно відсторонені від футболу.
Нагадаємо, раніше ми представили п'ять фактів про олімпійську чемпіонку та світову рекордсменку в стрибках у висоту Ярославу Магучіх.
Легенда "Динамо" висловився про суперників команди на старті кваліфікації Ліги чемпіонів.
Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін ухвалив рішення щодо свого майбутнього в команді.
Австралійка Нікола Оліслагерс зізналась, як перемогла Магучіх в Швеції.
Читайте Новини.LIVE!