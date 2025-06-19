Скандал в Турции - комитет ушел из-за мести Моуринью и Фенербахче

Жозе Моуринью. Фото: instagram.com/josemourinho

В чемпионате Турции разгорелся огромный скандал из-за главного тренера "Фенербахче" Жозе Моуринью. В результате многие футбольные чиновники ушли в отставку.

О скандале в турецком футболе сообщил портал Daily Sabah.

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Моуринью снова попал в крупный скандал

Президент и весь состав Дисциплинарного комитета Турции (PFDK) подали в отставку после утечки их частных сообщений, разоблачивших предвзятость к "Фенербахче" и лично к Моуринью.

В WhatsApp-переписке члены PFDK писали, что отомстят Моуринью за критику судейства после игры с "Галатасараем" в феврале 2025 года.

"Мы отомстим в следующем сезоне", — писали в переписке.

За критику судей после матча с "Галатасараем" Моуринью получил четыре матча дисквалификации и штраф.

Tarafsızlık sorgulanıyor: PFDK Üyelerinin ifşa olan yazışmaları hakkında



Bugün kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu yapmıştır.

Tarafsızlık... pic.twitter.com/9KWzJiJoGa - Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 17 июня 2025 года

"Фенербахче" после обнародования переписки подал жалобу в Турецкую федерацию футбола, требуя расследования.

"Эта враждебная речь нарушает принципы беспристрастности", — заявил генсек клуба Бурак Кызылхан.

Сейчас в Турции готовится расследование работы комитета не только по ситуации с Моуриней. Уволенные его члены могут быть пожизненно отстранены от футбола.

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