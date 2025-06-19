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Главная Спорт Из-за Моуринью в Турции разгорелся огромный скандал

Из-за Моуринью в Турции разгорелся огромный скандал

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Дата публикации 19 июня 2025 06:49
Скандал в Турции - комитет ушел из-за мести Моуринью и Фенербахче
Жозе Моуринью. Фото: instagram.com/josemourinho
Ключові моменти Моуринью снова попал в крупный скандал

В чемпионате Турции разгорелся огромный скандал из-за главного тренера "Фенербахче" Жозе Моуринью. В результате многие футбольные чиновники ушли в отставку.

О скандале в турецком футболе сообщил портал Daily Sabah.

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Жозе Моуринью и его тренерский штаб. Фото: instagram.com/josemourinho

Моуринью снова попал в крупный скандал

Президент и весь состав Дисциплинарного комитета Турции (PFDK) подали в отставку после утечки их частных сообщений, разоблачивших предвзятость к "Фенербахче" и лично к Моуринью.

В WhatsApp-переписке члены PFDK писали, что отомстят Моуринью за критику судейства после игры с "Галатасараем" в феврале 2025 года.

"Мы отомстим в следующем сезоне", — писали в переписке.

За критику судей после матча с "Галатасараем" Моуринью получил четыре матча дисквалификации и штраф.

"Фенербахче" после обнародования переписки подал жалобу в Турецкую федерацию футбола, требуя расследования.

"Эта враждебная речь нарушает принципы беспристрастности", — заявил генсек клуба Бурак Кызылхан.

Сейчас в Турции готовится расследование работы комитета не только по ситуации с Моуриней. Уволенные его члены могут быть пожизненно отстранены от футбола.

Напомним, ранее мы представили пять фактов об олимпийской чемпионке и мировой рекордсменке в прыжках в высоту Ярославе Магучих.

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скандал футбол Фенербахче Чемпионат Турции по футболу Жозе Моуринью
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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