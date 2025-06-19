Скандал в Турции - комитет ушел из-за мести Моуринью и Фенербахче

Из-за Моуринью в Турции разгорелся огромный скандал
В чемпионате Турции разгорелся огромный скандал из-за главного тренера "Фенербахче" Жозе Моуринью. В результате многие футбольные чиновники ушли в отставку.
О скандале в турецком футболе сообщил портал Daily Sabah.
Моуринью снова попал в крупный скандал
Президент и весь состав Дисциплинарного комитета Турции (PFDK) подали в отставку после утечки их частных сообщений, разоблачивших предвзятость к "Фенербахче" и лично к Моуринью.
В WhatsApp-переписке члены PFDK писали, что отомстят Моуринью за критику судейства после игры с "Галатасараем" в феврале 2025 года.
"Мы отомстим в следующем сезоне", — писали в переписке.
За критику судей после матча с "Галатасараем" Моуринью получил четыре матча дисквалификации и штраф.
Tarafsızlık sorgulanıyor: PFDK Üyelerinin ifşa olan yazışmaları hakkında- Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 17 июня 2025 года
Bugün kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu yapmıştır.
Tarafsızlık... pic.twitter.com/9KWzJiJoGa
"Фенербахче" после обнародования переписки подал жалобу в Турецкую федерацию футбола, требуя расследования.
"Эта враждебная речь нарушает принципы беспристрастности", — заявил генсек клуба Бурак Кызылхан.
Сейчас в Турции готовится расследование работы комитета не только по ситуации с Моуриней. Уволенные его члены могут быть пожизненно отстранены от футбола.
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