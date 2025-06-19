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Главная Спорт Известный комментатор оскорбил Украину и обозвал Шовковского

Известный комментатор оскорбил Украину и обозвал Шовковского

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Дата публикации 19 июня 2025 08:17
Спортивный комментатор Андронов оскорбил Шовковского и Динамо
Алексей Андронов на стадионе в Украине. Фото: росСМИ
Ключові моменти Андронов перешел на прямые оскорбления

Российский телекомментатор Алексей Андронов, которого ранее называли "умеренным" и "понимающим" в контексте Украины, фактически снял маску. Человек, который годами поддерживал киевское "Динамо", поменял собственные взгляды. 

В своем Telegram-канале он оскорбил Украину, украинцев и легендарный футбольный клуб "Динамо" (Киев).

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По словам  Алексея Андронова, независимое государство — это якобы "то, что себя сейчас считает Украиной". Он сознательно употребляет по отношению к стране средний род и ставит под сомнение само ее существование. Оккупационную войну России против Украины он называет "СВО". 

Алексей Андронов
Алексей Андронов в студии. Фото: росСМИ

Андронов перешел на прямые оскорбления 

Комментатор заявил, что в Украине "осталось рагулье", которое, по его словам, "не может ничего создать, а может только рушить и ненавидеть". Эти слова, как видно из контекста, он адресует, в том числе главному тренеру "Динамо" Александру Шовковскому и президенту клуба Игорю Суркису.

"Кто хотел — давно уехали. И не вернутся. Останется в массе основной вот такое рагулье. Страна просрана, власть тоже, идентичность под вопросом", — написал Андронов. 

Напомним, "Динамо" летом может отпустить Николая Шапаренко, которым интересуются сразу два клуба. 

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спорт футбол Динамо война в Украине комментатор
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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