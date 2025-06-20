Бущан може змінити клуб — названо нову команду

Георгій Бущан під час матчу. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Голкіпер збірної України Георгій Бущан може знову опинитися в Європі. "Ніцца" вивчає ринок воротарів на випадок літніх змін у складі.

Кандидатура Бущана входить до списку розглянутих опцій, повідомляє RMC Sport.

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Українець захищає ворота саудівського клубу "Аль-Шабаб", куди перейшов на початку 2025 року. За цей час він встиг провести лише один матч, у якому пропустив гол лише з пенальті — це додало очок його репутації на тлі нестабільного складу команди. Однак Бущану жодного разу не вдавалося "відстояти поєдинок на нуль".

Георгій Бущан працює у воротах. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Воротарське питання у Франції цього літа стало особливо актуальним. "Ліон" може розлучитися з Антоні Лопесом, у "ПСЖ" незрозуміла ситуація з Доннаруммою, а "Ніцца" готова посилити конкуренцію на останньому рубежі — саме тому клуб розглядає можливість підписання досвідченого і фізично потужного голкіпера з міжнародним досвідом.

Що пишуть про Бущана у Франції

Французькі оглядачі відзначають, що 31-річний Бущан володіє потрібним профілем — висока концентрація, надійна гра на лінії та здатність швидко адаптуватися до нового чемпіонату. З огляду на його вартість і контракт з "Аль-Шабабом", трансфер не буде надмірно витратним.

Бущан раніше багато років виступав за київське "Динамо" та регулярно викликався до національної збірної. Ймовірний перехід до Ліги 1 може стати для нього кроком до повернення на високий європейський рівень.

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