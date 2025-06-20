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Главная Спорт Бущан может уйти из Аль-Шабаба ради трансфера в известный клуб

Бущан может уйти из Аль-Шабаба ради трансфера в известный клуб

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 09:37
Бущан может сменить клуб — названа новая команда
Георгий Бущан во время матча. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/
Ключові моменти Что пишут о Бущане во Франции

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан может вновь оказаться в Европе. "Ницца" изучает рынок вратарей на случай летних изменений в составе. 

Кандидатура Бущана входит в список рассматриваемых опций, сообщает RMC Sport.

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Украинец защищает ворота саудовского клуба "Аль-Шабаб", куда перешел в начале 2025 года. За это время он успел провести только бы один матч, в котором пропустил гол только с пенальти — это добавило очков его репутации на фоне нестабильного состава команды. Однако Бущану ни разу не удавалось "отстоять поединок на ноль". 

Георгий Бущан
Георгий Бущан работает в воротах. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Вратарский вопрос во Франции этим летом стал особенно актуальным. "Лион" может расстаться с Антони Лопесом, в "ПСЖ" неясна ситуация с Доннаруммой, а "Ницца" готова усилить конкуренцию на последнем рубеже — именно поэтому клуб рассматривает возможность подписания опытного и физически мощного голкипера с международным опытом.

Что пишут о Бущане во Франции

Французские обозреватели отмечают, что 31-летний Бущан обладает нужным профилем — высокая концентрация, надежная игра на линии и способность быстро адаптироваться к новому чемпионату. Учитывая его стоимость и контракт с "Аль-Шабабом", трансфер не будет чрезмерно затратным.

Бущан ранее много лет выступал за киевское "Динамо" и регулярно вызывался в национальную сборную. Вероятный переход в Лигу 1 может стать для него шагом к возвращению на высокий европейский уровень. 

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спорт футбол Футбол трансферы Георгий Бущан Аль-Шабаб
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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