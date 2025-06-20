Бущан может сменить клуб — названа новая команда

Бущан может уйти из Аль-Шабаба ради трансфера в известный клуб
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан может вновь оказаться в Европе. "Ницца" изучает рынок вратарей на случай летних изменений в составе.
Кандидатура Бущана входит в список рассматриваемых опций, сообщает RMC Sport.
Украинец защищает ворота саудовского клуба "Аль-Шабаб", куда перешел в начале 2025 года. За это время он успел провести только бы один матч, в котором пропустил гол только с пенальти — это добавило очков его репутации на фоне нестабильного состава команды. Однако Бущану ни разу не удавалось "отстоять поединок на ноль".
Вратарский вопрос во Франции этим летом стал особенно актуальным. "Лион" может расстаться с Антони Лопесом, в "ПСЖ" неясна ситуация с Доннаруммой, а "Ницца" готова усилить конкуренцию на последнем рубеже — именно поэтому клуб рассматривает возможность подписания опытного и физически мощного голкипера с международным опытом.
Что пишут о Бущане во Франции
Французские обозреватели отмечают, что 31-летний Бущан обладает нужным профилем — высокая концентрация, надежная игра на линии и способность быстро адаптироваться к новому чемпионату. Учитывая его стоимость и контракт с "Аль-Шабабом", трансфер не будет чрезмерно затратным.
Бущан ранее много лет выступал за киевское "Динамо" и регулярно вызывался в национальную сборную. Вероятный переход в Лигу 1 может стать для него шагом к возвращению на высокий европейский уровень.
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