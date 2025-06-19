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Главная Спорт Ярослава Магучих назвала и показала своего первого мотиватора

Ярослава Магучих назвала и показала своего первого мотиватора

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Дата публикации 19 июня 2025 15:01
История, с которой началась карьера Ярославы Магучих
Ярослава Магучих с олимпийской медалью. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/
Ключові моменти Что такое +1 в кампании #LetsMove

Вдохновение часто приходит не с громких трибун, а с простых слов, сказанных близким человеком. Именно о таких историях — кампания #LetsMove ко Дню Олимпийца, которую поддержала и Ярослава Магучих

Олимпийская чемпионка показала человека, который сделал ее удивительную спортивную карьеру реальной, на странице Национального олимпийского комитета Украины в Instagram

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Иногда все меняется после одной простой фразы. "Пойдем со мной на тренировку" — с этих слов началась история, которая привела Ярославу Магучих к мировому рекорду и олимпийскому золоту. 

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих с сестрой. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Именно с такой идеи стартовала кампания #LetsMove ко Дню Олимпийца-2025. Национальный олимпийский комитет Украины рассказывает о спортсменах и их первых вдохновителях — тех, кто оказался рядом в важный момент. Иногда это тренер, друг, мама. А иногда — просто человек, который сказал: "Ты сможешь".

Сегодняшняя героиня — звезда украинской легкой атлетики Ярослава Магучих. Как призналась сама Ярослава, ее путь в спорт начался благодаря сестре. Именно она стала тем самым +1 — человеком, с которого все началось. 

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих до и после олимпийского "золота". Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Что такое +1 в кампании #LetsMove

Проект #LetsMove вдохновляет нас вспомнить тех, кто подтолкнул к движению: к тренировке, пробежке, первой секции. Каждый может найти такого человека в своей жизни — и поблагодарить, и пригласить снова двигаться вместе.

Потому что движение вдвоем — это больше, чем просто спорт. Это связь. Это энергия. Это про нас. 

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спорт Олимпийские игры Ярослава Магучих Легкая атлетика НОК Украины
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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