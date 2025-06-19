Історія, з якої почалася кар'єра Ярослави Магучіх

Ярослава Магучіх з олімпійською медаллю. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Натхнення часто приходить не з гучних трибун, а з простих слів, сказаних близькою людиною. Саме про такі історії — кампанія #LetsMove до Дня Олімпійця, яку підтримала і Ярослава Магучіх.

Олімпійська чемпіонка показала людину, яка зробила її дивовижну спортивну кар'єру реальною, на сторінці Національного олімпійського комітету України в Instagram.

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Іноді все змінюється після однієї простої фрази. "Підемо зі мною на тренування" — з цих слів розпочалася історія, яка привела Ярославу Магучіх до світового рекорду та олімпійського золота.

Ярослава Магучіх із сестрою. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Саме з такої ідеї стартувала кампанія #LetsMove до Дня Олімпійця-2025. Національний олімпійський комітет України розповідає про спортсменів та їхніх перших натхненників — тих, хто опинився поруч у важливий момент. Іноді це тренер, друг, мама. А іноді — просто людина, яка сказала: "Ти зможеш".

Сьогоднішня героїня — зірка української легкої атлетики Ярослава Магучіх. Як зізналася сама Ярослава, її шлях у спорт почався завдяки сестрі. Саме вона стала тим самим +1 — людиною, з якої все почалося.

Ярослава Магучіх до та після олімпійського "золота". Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Що таке +1 у кампанії #LetsMove

Проєкт #LetsMove надихає нас згадати тих, хто підштовхнув до руху: до тренування, пробіжки, першої секції. Кожен може знайти таку людину у своєму житті — і подякувати, й запросити знову рухатися разом.

Бо рух удвох — це більше, ніж просто спорт. Це зв'язок. Це енергія. Це про нас.

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