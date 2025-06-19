Дискваліфікація Мудрика — в Англії розкрили деталі

Михайло Мудрик після матчу. Фото: Reuters/David Klein

Футбольна асоціація Англії (FA) офіційно підтвердила, що вінгера "Челсі" та збірної України Михайла Мудрика звинувачують у порушенні антидопінгових правил. Йдеться про заборонені речовини, виявлені в організмі гравця після допінг-проби.

Про це повідомляє британське видання Reuters із посиланням на коментар неназваного представника FA.

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У FA заявили, що звинувачення стосуються пунктів 3 та 4 Антидопінгового регламенту, пов'язаних із наявністю та/або використанням заборонених речовин. При цьому в асоціації наголосили, що справа перебуває на стадії розгляду, тому жодних додаткових коментарів не буде до завершення процесу.

Михайло Мудрик під час гри. Фото: Reuters/David Klein

Мудрика дискваліфіковано

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що проба "А", взята в Мудрика в листопаді 2024 року, показала наявність заборонених речовин. Відтоді футболіст повністю відсторонений від участі в матчах та навіть від тренувань із "Челсі". Востаннє він виходив на поле 28 листопада минулого року.

Над справою працюють досвідчені юристи

Мудрик співпрацює з юридичною фірмою Morgan Sports Law, яка вже домоглася пом'якшення покарання для Поля Погба — французький хавбек отримав 18 місяців замість чотирьох років дискваліфікації. Тепер команда Мудрика розраховує на аналогічний результат.

Нагадаємо, колишній партнер Михайла Мудрика по збірній України може приєднатися до італійського клубу.

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