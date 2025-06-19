Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Рецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаУкраинаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииНовости дняМетеоТехнологииАвтоПраздникиСпортВоенная экономикаНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Англии прояснили подробности дисквалификации Мудрика

В Англии прояснили подробности дисквалификации Мудрика

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 12:07
Дисквалификация Мудрика — в Англии раскрыли детали
Михаил Мудрик после матча. Фото: Reuters/David Klein
Ключові моменти Мудрик дисквалифицирован Над делом работают опытные юристы

Футбольная ассоциация Англии (FA) официально подтвердила, что вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Речь идет о запрещенных веществах, обнаруженных в организме игрока после допинг-пробы.

Об этом сообщает британское издание Reuters со ссылкой на комментарий неназванного представителя FA.

Реклама
Читайте также:

В FA заявили, что обвинения касаются пунктов 3 и 4 Антидопингового регламента, связанных с наличием и/или использованием запрещенных веществ. При этом в ассоциации подчеркнули, что дело находится в стадии рассмотрения, поэтому никаких дополнительных комментариев не будет до завершения процесса. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик во время игры. Фото: Reuters/David Klein

Мудрик дисквалифицирован

Ранее в СМИ появилась информация, что проба "А", взятая у Мудрика в ноябре 2024 года, показала наличие запрещенных веществ. С тех пор футболист полностью отстранен от участия в матчах и даже от тренировок с "Челси". Последний раз он выходил на поле 28 ноября прошлого года.

Над делом работают опытные юристы

Мудрик сотрудничает с юридической фирмой Morgan Sports Law, которая уже добилась смягчения наказания для Поля Погба — французский хавбек получил 18 месяцев вместо четырех лет дисквалификации. Теперь команда Мудрика рассчитывает на аналогичный результат. 

Напомним, бывший партнер Михаила Мудрика по сборной Украины может присоединиться к итальянскому клубу. 

Российский комментатор удивил высказыванием о киевском "Динамо" и украинских болельщиках. 

Нико Уильямс согласовал условия контракта за "Барселоной", осталось получить ответ "Атлетика". 

Известная футболистка снова снялась практически обнаженной, чтобы поразить поклонников. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Челси Дисквалификация
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации