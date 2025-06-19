Дисквалификация Мудрика — в Англии раскрыли детали

Михаил Мудрик после матча. Фото: Reuters/David Klein

Футбольная ассоциация Англии (FA) официально подтвердила, что вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Речь идет о запрещенных веществах, обнаруженных в организме игрока после допинг-пробы.

Об этом сообщает британское издание Reuters со ссылкой на комментарий неназванного представителя FA.

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В FA заявили, что обвинения касаются пунктов 3 и 4 Антидопингового регламента, связанных с наличием и/или использованием запрещенных веществ. При этом в ассоциации подчеркнули, что дело находится в стадии рассмотрения, поэтому никаких дополнительных комментариев не будет до завершения процесса.

Михаил Мудрик во время игры. Фото: Reuters/David Klein

Мудрик дисквалифицирован

Ранее в СМИ появилась информация, что проба "А", взятая у Мудрика в ноябре 2024 года, показала наличие запрещенных веществ. С тех пор футболист полностью отстранен от участия в матчах и даже от тренировок с "Челси". Последний раз он выходил на поле 28 ноября прошлого года.

Над делом работают опытные юристы

Мудрик сотрудничает с юридической фирмой Morgan Sports Law, которая уже добилась смягчения наказания для Поля Погба — французский хавбек получил 18 месяцев вместо четырех лет дисквалификации. Теперь команда Мудрика рассчитывает на аналогичный результат.

Напомним, бывший партнер Михаила Мудрика по сборной Украины может присоединиться к итальянскому клубу.

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