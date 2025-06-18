Мудрик обвинен в употреблении допинга: FA грозит дисквалификацией до 4 лет

Мудрику предъявили обвинение и требуют самое жесткое наказание
Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения украинскому вингеру "Челси" Михаилу Мудрику в нарушении антидопинговых правил. Вскоре украинец получит официальный приговор.
Об этом сообщил портал The Telegraph.
Отметим, что в 2024 году в пробе "А" Мудрика обнаружили мельдоний, который в странах бывшего СССР используется для улучшения выносливости.
Мудрика жестко накажут
По информации источника, Мудрику готовят самое жесткое наказание — дисквалификация до четырех лет. Подобное решение возможно только в том случае, если Мудрик не доказал, что принял препарат случайно.
"Михаил Мудрик обвиняется в нарушении антидопинговых правил из-за наличия и/или использования запрещенного вещества. Дело продолжается, поэтому мы не можем комментировать дальше", — заявили в FA.
Мудрик был временно отстранен в ноябре 2024 года в ожидании результатов пробы "Б", информацию о которой до сих пор не обнародовали.
Футболист не играл за "Челси" с ноября, не тренируется с командой и потерял свой номер "10", который отдали Коулу Палмеру.
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