Мудрик обвинен в употреблении допинга: FA грозит дисквалификацией до 4 лет

Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения украинскому вингеру "Челси" Михаилу Мудрику в нарушении антидопинговых правил. Вскоре украинец получит официальный приговор.

Об этом сообщил портал The Telegraph.

Реклама

Читайте также:

Отметим, что в 2024 году в пробе "А" Мудрика обнаружили мельдоний, который в странах бывшего СССР используется для улучшения выносливости.

Михаил Мудрик. Фото: УАФ

Мудрика жестко накажут

По информации источника, Мудрику готовят самое жесткое наказание — дисквалификация до четырех лет. Подобное решение возможно только в том случае, если Мудрик не доказал, что принял препарат случайно.

"Михаил Мудрик обвиняется в нарушении антидопинговых правил из-за наличия и/или использования запрещенного вещества. Дело продолжается, поэтому мы не можем комментировать дальше", — заявили в FA.

Мудрик был временно отстранен в ноябре 2024 года в ожидании результатов пробы "Б", информацию о которой до сих пор не обнародовали.

Футболист не играл за "Челси" с ноября, не тренируется с командой и потерял свой номер "10", который отдали Коулу Палмеру.

Напомним, представляем пять фактов о Ярославе Магучих перед этапом ДЛ в Париже.

Киевское "Динамо" получило соперников в квалификации ЛЧ — какой же была реакция легенды клуба.

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин решил, где продолжит карьеру.

Прыгунья в высоту Никола Олислагерс рассказала, как ей удалось победить Магучих в Стоклхольме.