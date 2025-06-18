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Главная Спорт Мудрику предъявили обвинение и требуют самое жесткое наказание

Мудрику предъявили обвинение и требуют самое жесткое наказание

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Дата публикации 18 июня 2025 19:30
Мудрик обвинен в употреблении допинга: FA грозит дисквалификацией до 4 лет
Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10
Ключові моменти Мудрика жестко накажут

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения украинскому вингеру "Челси" Михаилу Мудрику в нарушении антидопинговых правил. Вскоре украинец получит официальный приговор.

Об этом сообщил портал The Telegraph.

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Отметим, что в 2024 году в пробе "А" Мудрика обнаружили мельдоний, который в странах бывшего СССР используется для улучшения выносливости.

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик. Фото: УАФ

Мудрика жестко накажут

По информации источника, Мудрику готовят самое жесткое наказание — дисквалификация до четырех лет. Подобное решение возможно только в том случае, если Мудрик не доказал, что принял препарат случайно.

"Михаил Мудрик обвиняется в нарушении антидопинговых правил из-за наличия и/или использования запрещенного вещества. Дело продолжается, поэтому мы не можем комментировать дальше", — заявили в FA.

Мудрик был временно отстранен в ноябре 2024 года в ожидании результатов пробы "Б", информацию о которой до сих пор не обнародовали.

Футболист не играл за "Челси" с ноября, не тренируется с командой и потерял свой номер "10", который отдали Коулу Палмеру.

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Англия Михаил Мудрик Челси допинг АПЛ
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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