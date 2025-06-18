Мудрик звинувачений у допінгу: FA погрожує дискваліфікацією до 4 років

Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Футбольна асоціація Англії (FA) висунула звинувачення українському вінгеру "Челсі" Михайлу Мудрику у порушенні антидопінгових правил. Невдовзі українець отримає офіційний вирок.

Про ц повідомив портал The Telegraph.

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Зазначимо, що у 2024 році у пробі "А" Мудрика виявили мельдоній, який в країнах колишнього СРСР використовується для покращення витривалості.

Михайло Мудрик. Фото: УАФ

Мудрика жорстко покарають

За інформацією джерела, Мудрику готують найжорсткіше покарання — дискваліфікація до чотирьох років. Подібне рішення можливе лише в тому випадку, якщо Мудрик не довів, що вжив препарат випадково.

"Михайло Мудрик звинувачується у порушенні антидопінгових правил через наявність та/або використання забороненої речовини. Справа триває, тому ми не можемо коментувати далі", — заявили в FA.

Мудрик був тимчасово відсторонений у листопаді 2024 року в очікуванні результатів проби "Б", інформацію про яку досі не оприлюднили.

Футболіст не грав за "Челсі" з листопада, не тренується з командою і втратив свій номер "10", який віддали Коулу Палмеру.

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