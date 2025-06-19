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Главная Спорт Барселона и Нико Уильямс договорились — детали сделки

Барселона и Нико Уильямс договорились — детали сделки

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Дата публикации 19 июня 2025 08:49
Барселона и Нико Уильямс согласовали переход — детали контракта
Нико Уильямс (слева) и Ламин Ямал. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
Ключові моменти Нико Уильямс будет играть за "Барселону"

"Барселона" достигла соглашения с вингером "Атлетика" Нико Уильямсом. Инсайдер Жерар Ромеро подтверждает, что все пункты предварительного контракта согласованы.

Цель включить молодого испанца в предсезонную подготовку под руководством Ханса-Дитера Флика, подтвердил Санти Ауна с соцсети X.

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Нико Уильямс согласовал контракт с "Барселоной" до 2031 года с годовой зарплатой 12 млн евро до учета налогов, значительно снизив первоначальные финансовые запросы. 

Нико Уильямс будет играть за "Барселону"

Каталонцы готовы выплатить отступные, но исключительно тогда, когда экономическая ситуация клуба и баланс бюджета будут удовлетворены. Усилия направлены не только на структурирование сделки на 60–64 млн (включая возможные бонусы), но и на преодоление ограничений финансового fair play.

Нико Уильямс
Нико Уильямс и Мартин Субименди празднуют гол. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Жерар Ромеро также сообщил, что Нико ранее ожидал до 20 млн в сезоне от других клубов — таких, как "Бавария", но приоритет был отдан "Барселоне", и Уильямс готов пойти на понижение ради спортивного проекта.

Напомним, киевское "Динамо" готово продать одного из ключевых полузащитников команды. 

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Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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