Барселона и Нико Уильямс согласовали переход — детали контракта

Нико Уильямс (слева) и Ламин Ямал. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

"Барселона" достигла соглашения с вингером "Атлетика" Нико Уильямсом. Инсайдер Жерар Ромеро подтверждает, что все пункты предварительного контракта согласованы.

Цель включить молодого испанца в предсезонную подготовку под руководством Ханса-Дитера Флика, подтвердил Санти Ауна с соцсети X.

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Нико Уильямс согласовал контракт с "Барселоной" до 2031 года с годовой зарплатой 12 млн евро до учета налогов, значительно снизив первоначальные финансовые запросы.

Нико Уильямс будет играть за "Барселону"

Каталонцы готовы выплатить отступные, но исключительно тогда, когда экономическая ситуация клуба и баланс бюджета будут удовлетворены. Усилия направлены не только на структурирование сделки на 60–64 млн (включая возможные бонусы), но и на преодоление ограничений финансового fair play.

Нико Уильямс и Мартин Субименди празднуют гол. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Жерар Ромеро также сообщил, что Нико ранее ожидал до 20 млн в сезоне от других клубов — таких, как "Бавария", но приоритет был отдан "Барселоне", и Уильямс готов пойти на понижение ради спортивного проекта.

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