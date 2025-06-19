Барселона та Ніко Вільямс погодили перехід — деталі контракту

Ніко Вільямс (ліворуч) та Ламін Ямал. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

"Барселона" досягла угоди з вінгером "Атлетика" Ніко Вільямсом. Інсайдер Жерар Ромеро підтверджує, що всі пункти попереднього контракту узгоджені.

Мету включити молодого іспанця до передсезонної підготовки під керівництвом Ганса-Дітера Фліка підтвердив Санті Ауна з соцмережі X.

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Ніко Вільямс гратиме за "Барселону"

Каталонці готові виплатити відступні, але виключно тоді, коли економічна ситуація клубу та баланс бюджету будуть задоволені. Зусилля спрямовані не тільки на структурування угоди на 60-64 млн (включно з можливими бонусами), а й на подолання обмежень фінансового fair play.

Ніко Вільямс та Мартін Субіменді святкують гол. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Жерар Ромеро також повідомив, що Ніко раніше очікував до 20 млн на сезон від інших клубів — таких, як "Баварія", але пріоритет віддали "Барселоні", і Вільямс готовий піти на зниження заради спортивного проєкту.

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