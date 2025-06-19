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Головна Спорт Барселона та Ніко Вільямс домовилися — деталі угоди

Барселона та Ніко Вільямс домовилися — деталі угоди

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Дата публікації: 19 червня 2025 08:49
Барселона та Ніко Вільямс погодили перехід — деталі контракту
Ніко Вільямс (ліворуч) та Ламін Ямал. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
Ключові моменти Ніко Вільямс гратиме за "Барселону"

"Барселона" досягла угоди з вінгером "Атлетика" Ніко Вільямсом. Інсайдер Жерар Ромеро підтверджує, що всі пункти попереднього контракту узгоджені.

Мету включити молодого іспанця до передсезонної підготовки під керівництвом Ганса-Дітера Фліка підтвердив Санті Ауна з соцмережі X.

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Ніко Вільямс погодив контракт із "Барселоною" до 2031 року з річною зарплатою 12 млн євро до врахування податків, значно знизивши початкові фінансові запити.

Ніко Вільямс гратиме за "Барселону"

Каталонці готові виплатити відступні, але виключно тоді, коли економічна ситуація клубу та баланс бюджету будуть задоволені. Зусилля спрямовані не тільки на структурування угоди на 60-64 млн (включно з можливими бонусами), а й на подолання обмежень фінансового fair play.

Нико Уильямс
Ніко Вільямс та Мартін Субіменді святкують гол. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Жерар Ромеро також повідомив, що Ніко раніше очікував до 20 млн на сезон від інших клубів — таких, як "Баварія", але пріоритет віддали "Барселоні", і Вільямс готовий піти на зниження заради спортивного проєкту.

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Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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