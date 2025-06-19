Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Реал терміново шукає "нового Хоселу" — Алонсо вимагає трансфер

Реал терміново шукає "нового Хоселу" — Алонсо вимагає трансфер

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 11:01
Реал націлений на форварда типу Хоселу — відомі кандидати
Борха Іглесіас під час матчу. Фото: instagram.com/borjaiglesias9/
Ключові моменти Чому потрібен саме такий форвард Хто може перейти в "Реал"

Після непереконливого старту на Клубному чемпіонаті світу — нічия 1:1 з "Аль-Хілялем" та дефіцит результативності — у "Реалі" посилили увагу до посилення лінії атаки. Хабі Алонсо ясно дав зрозуміти: потрібен типовий "ударний форвард", здатний розв'язати задачу в штрафному, але без великих витрат.

У мадридському клубі ведуть пошуки футболіста, який посилить атакувальний потенціал команди, повідомляє Marca.

Реклама
Читайте також:

Це прямий запит від нового тренера, який уже працював зі схожими гравцями в "Байєрі", такими як Віктор Боніфейс та Борха Іглесіас. Тепер "Реал" шукає нападника, який погодиться на другорядну роль, але може стати вирішальним у ключовий момент.

Виктор Бонифейс
Віктор Боніфейс святкує гол. Фото: instagram.com/boniface_jrn

Команді були запропоновані різні варіанти, включно з Віктором Дьокерешем, але він не підійшов з двох важливих причин: висока вартість та запит на статус стартового форварда, що суперечить вимогам Алонсо.

Чому потрібен саме такий форвард

Реал хоче мати стратегічний запас в атаці - гравця, який завжди готовий вийти та забити гол у штрафному. Це типаж, якого називають "у стилі Хоселу": сильний, умілий на другому поверсі, без гучних амбіцій, але з високою ефективністю.

Хто може перейти в "Реал"

Серед тих, кого називали потенційними кандидатами на роль нового "Хоселу", згадуються такі імена, як турецький ветеран Енніс Унал, боснієць Едін Джеко, а також досвідчений Бруно Пета з чемпіонату Португалії. Усі вони мають потрібний профіль: фізично потужні, орієнтовані на гру в штрафному, здатні прийняти роль наступника і не вимагають астрономічної зарплати. Однак мадридці продовжують шукати ідеальний баланс між досвідом, ціною та готовністю сидіти в запасі.

Нагадаємо, один із футболістів збірної України влітку отримає пропозиції з Туреччини та Італії.

Каталонська "Барселона" вже погодила контракт з однією із зірок збірної Іспанії.

Російський коментатор образив "Динамо", головного тренера та вболівальників команди.

Відома спортсменка практично повністю роздяглася заради кадрів відвертої фотосесії.

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Хабі Алонсо Байєр
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації