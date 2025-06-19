Реал націлений на форварда типу Хоселу — відомі кандидати

Борха Іглесіас під час матчу. Фото: instagram.com/borjaiglesias9/

Після непереконливого старту на Клубному чемпіонаті світу — нічия 1:1 з "Аль-Хілялем" та дефіцит результативності — у "Реалі" посилили увагу до посилення лінії атаки. Хабі Алонсо ясно дав зрозуміти: потрібен типовий "ударний форвард", здатний розв'язати задачу в штрафному, але без великих витрат.

У мадридському клубі ведуть пошуки футболіста, який посилить атакувальний потенціал команди, повідомляє Marca.

Реклама

Читайте також:

Це прямий запит від нового тренера, який уже працював зі схожими гравцями в "Байєрі", такими як Віктор Боніфейс та Борха Іглесіас. Тепер "Реал" шукає нападника, який погодиться на другорядну роль, але може стати вирішальним у ключовий момент.

Віктор Боніфейс святкує гол. Фото: instagram.com/boniface_jrn

Команді були запропоновані різні варіанти, включно з Віктором Дьокерешем, але він не підійшов з двох важливих причин: висока вартість та запит на статус стартового форварда, що суперечить вимогам Алонсо.

Чому потрібен саме такий форвард

Реал хоче мати стратегічний запас в атаці - гравця, який завжди готовий вийти та забити гол у штрафному. Це типаж, якого називають "у стилі Хоселу": сильний, умілий на другому поверсі, без гучних амбіцій, але з високою ефективністю.

Хто може перейти в "Реал"

Серед тих, кого називали потенційними кандидатами на роль нового "Хоселу", згадуються такі імена, як турецький ветеран Енніс Унал, боснієць Едін Джеко, а також досвідчений Бруно Пета з чемпіонату Португалії. Усі вони мають потрібний профіль: фізично потужні, орієнтовані на гру в штрафному, здатні прийняти роль наступника і не вимагають астрономічної зарплати. Однак мадридці продовжують шукати ідеальний баланс між досвідом, ціною та готовністю сидіти в запасі.

Нагадаємо, один із футболістів збірної України влітку отримає пропозиції з Туреччини та Італії.

Каталонська "Барселона" вже погодила контракт з однією із зірок збірної Іспанії.

Російський коментатор образив "Динамо", головного тренера та вболівальників команди.

Відома спортсменка практично повністю роздяглася заради кадрів відвертої фотосесії.