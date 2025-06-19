Алонсо розкритикував гравців Реала та підготовку команди до КЧС

Алонсо незадоволений грою Реала в першому матчі на КЧС
Мадридський "Реал" стартував на Клубному чемпіонаті світу з нічиєї 1:1 проти саудівського "Аль-Хіляля". Матч пройшов на Hard Rock Stadium у Маямі.
Цей поєдинок став першим офіційним для Хабі Алонсо на посаді головного тренера клубу, нагадує ESPN.
"Вершкові" вийшли вперед завдяки голу Гонсало Гарсії, але не втримали перевагу. Рубен Невеш реалізував пенальті після вилучення гравця "Реала". В кінцівці "Аль-Хіляль" навіть був ближчим до перемоги.
Попри статус фаворита, мадридці помітно поступалися в організації та швидкості, дозволивши суперникові створювати моменти та диктувати темп.
Що Хабі Алонсо сказав про гру "Реала"
Головний тренер "королівського клубу" визнав, що команда ще не адаптувалася до нових вимог і не готова грати на максимумі. За словами Алонсо, у нього було занадто мало часу на підготовку, і деякі гравці провели всього кілька тренувань.
"Я усвідомлював, що на зміни потрібен час. Є аспекти, які необхідно скорегувати, і ми будемо це робити. Часу недостатньо. У нас було всього дев'ять днів на підготовку, і деякі гравці пройшли лише три тренування. Не все так просто, але ми беремо участь у турнірі та прагнемо вчитися. Для реалізації наших планів потрібен час", — заявив Алонсо.
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