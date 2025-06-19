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Головна Спорт Алонсо незадоволений грою Реала в першому матчі на КЧС

Алонсо незадоволений грою Реала в першому матчі на КЧС

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Дата публікації: 19 червня 2025 09:45
Алонсо розкритикував гравців Реала та підготовку команди до КЧС
Хабі Алонсо розмовляє з Раулем Асенсіо. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Ключові моменти Що Хабі Алонсо сказав про гру "Реала"

Мадридський "Реал" стартував на Клубному чемпіонаті світу з нічиєї 1:1 проти саудівського "Аль-Хіляля". Матч пройшов на Hard Rock Stadium у Маямі.

Цей поєдинок став першим офіційним для Хабі Алонсо на посаді головного тренера клубу, нагадує ESPN.

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"Вершкові" вийшли вперед завдяки голу Гонсало Гарсії, але не втримали перевагу. Рубен Невеш реалізував пенальті після вилучення гравця "Реала". В кінцівці "Аль-Хіляль" навіть був ближчим до перемоги.

Попри статус фаворита, мадридці помітно поступалися в організації та швидкості, дозволивши суперникові створювати моменти та диктувати темп.

Що Хабі Алонсо сказав про гру "Реала"

Головний тренер "королівського клубу" визнав, що команда ще не адаптувалася до нових вимог і не готова грати на максимумі. За словами Алонсо, у нього було занадто мало часу на підготовку, і деякі гравці провели всього кілька тренувань.

Хаби Алонсо
Хабі Алонсо проводить виховну бесіду з гравцями. Фото: Reuters/Marco Bello

"Я усвідомлював, що на зміни потрібен час. Є аспекти, які необхідно скорегувати, і ми будемо це робити. Часу недостатньо. У нас було всього дев'ять днів на підготовку, і деякі гравці пройшли лише три тренування. Не все так просто, але ми беремо участь у турнірі та прагнемо вчитися. Для реалізації наших планів потрібен час", — заявив Алонсо.

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спорт футбол Реал Мадрид Хабі Алонсо Клубний чемпіонат світу з футболу
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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