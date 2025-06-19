Алонсо раскритиковал игроков Реала и подготовку команды к КЧМ

Хаби Алонсо беседует с Раулем Асенсио. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Мадридский "Реал" стартовал на Клубном чемпионате мира с ничьей 1:1 против саудовского "Аль-Хиляля". Матч прошел на Hard Rock Stadium в Майами.

Этот поединок стал первым официальным для Хаби Алонсо на посту главного тренера клуба, напоминает ESPN.

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"Сливочные" вышли вперед благодаря голу Гонсало Гарсии, но не удержали преимущество. Рубен Невеш реализовал пенальти после удаления игрока "Реала". В концовке "Аль-Хиляль" даже был ближе к победе.

Несмотря на статус фаворита, мадридцы заметно уступали в организации и скорости, позволив сопернику создавать моменты и диктовать темп.

Что Хаби Алонсо сказал об игре "Реала"

Главный тренер "королевского клуба" признал, что команда еще не адаптировалась к новым требованиям и не готова играть на максимуме. По словам Алонсо, у него было слишком мало времени на подготовку, и некоторые игроки провели всего несколько тренировок.

Хаби Алонсо проводит воспитательную беседу с игроками. Фото: Reuters/Marco Bello

"Я осознавал, что на изменения потребуется время. Есть аспекты, которые необходимо скорректировать, и мы будем это делать. Времени недостаточно. У нас было всего девять дней на подготовку, и некоторые игроки прошли лишь три тренировки. Не все так просто, но мы участвуем в турнире и стремимся учиться. Для реализации наших планов потребуется время", — заявил Алонсо.

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