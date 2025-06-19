Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Алонсо недоволен игрой Реала в первом матче на КЧМ

Алонсо недоволен игрой Реала в первом матче на КЧМ

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 09:45
Алонсо раскритиковал игроков Реала и подготовку команды к КЧМ
Хаби Алонсо беседует с Раулем Асенсио. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Ключові моменти Что Хаби Алонсо сказал об игре "Реала"

Мадридский "Реал" стартовал на Клубном чемпионате мира с ничьей 1:1 против саудовского "Аль-Хиляля". Матч прошел на Hard Rock Stadium в Майами. 

Этот поединок стал первым официальным для Хаби Алонсо на посту главного тренера клуба, напоминает ESPN.

Реклама
Читайте также:

"Сливочные" вышли вперед благодаря голу Гонсало Гарсии, но не удержали преимущество. Рубен Невеш реализовал пенальти после удаления игрока "Реала". В концовке "Аль-Хиляль" даже был ближе к победе. 

Несмотря на статус фаворита, мадридцы заметно уступали в организации и скорости, позволив сопернику создавать моменты и диктовать темп.

Что Хаби Алонсо сказал об игре "Реала"

Главный тренер "королевского клуба" признал, что команда еще не адаптировалась к новым требованиям и не готова играть на максимуме. По словам Алонсо, у него было слишком мало времени на подготовку, и некоторые игроки провели всего несколько тренировок. 

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо проводит воспитательную беседу с игроками. Фото: Reuters/Marco Bello

"Я осознавал, что на изменения потребуется время. Есть аспекты, которые необходимо скорректировать, и мы будем это делать. Времени недостаточно. У нас было всего девять дней на подготовку, и некоторые игроки прошли лишь три тренировки. Не все так просто, но мы участвуем в турнире и стремимся учиться. Для реализации наших планов потребуется время", — заявил Алонсо. 

Напомним, известный российский комментатор оскорбил украинских болельщиков и известный клуб. 

Киевское "Динамо" может отпустить в европейскую команду одного из ведущих полузащитников. 

Виталий Косовский дал совет Александру Шовковскому накануне первых матчей "Динамо" в еврокубках. 

Футболистка Мадлейн Райт удивила поклонников откровенными кадрами, для которых почти полностью разделась. 

спорт футбол Реал Мадрид Хаби Алонсо Клубный чемпионат мира по футболу
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации