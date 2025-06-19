Алонсо раскритиковал игроков Реала и подготовку команды к КЧМ

Алонсо недоволен игрой Реала в первом матче на КЧМ
Мадридский "Реал" стартовал на Клубном чемпионате мира с ничьей 1:1 против саудовского "Аль-Хиляля". Матч прошел на Hard Rock Stadium в Майами.
Этот поединок стал первым официальным для Хаби Алонсо на посту главного тренера клуба, напоминает ESPN.
"Сливочные" вышли вперед благодаря голу Гонсало Гарсии, но не удержали преимущество. Рубен Невеш реализовал пенальти после удаления игрока "Реала". В концовке "Аль-Хиляль" даже был ближе к победе.
Несмотря на статус фаворита, мадридцы заметно уступали в организации и скорости, позволив сопернику создавать моменты и диктовать темп.
Что Хаби Алонсо сказал об игре "Реала"
Главный тренер "королевского клуба" признал, что команда еще не адаптировалась к новым требованиям и не готова играть на максимуме. По словам Алонсо, у него было слишком мало времени на подготовку, и некоторые игроки провели всего несколько тренировок.
"Я осознавал, что на изменения потребуется время. Есть аспекты, которые необходимо скорректировать, и мы будем это делать. Времени недостаточно. У нас было всего девять дней на подготовку, и некоторые игроки прошли лишь три тренировки. Не все так просто, но мы участвуем в турнире и стремимся учиться. Для реализации наших планов потребуется время", — заявил Алонсо.
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