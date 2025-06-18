Гонщик Алонсо оценил смену Анчелотти на Хаби в мадридском Реале

Звезда Формулы-1 Фернандо Алонсо. Фото: Reuters/Albert Gea

Пилот команды "Астон Мартин" и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо поделился мнением об уходе Карло Анчелотти с поста главного тренера мадридского "Реала". 43-летний испанец признал, что сезон получился непростым, и для итальянского специалиста это был один из самых сложных периодов в его карьере.

По словам Алонсо, травмы ключевых защитников стали серьёзным испытанием для команды, сообщает Marca.

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Звезда "Формулы-1" Фернандо Алонсо давно является болельщиком футбольного клуба "Реал". Он оценил изменения, которые происходят с мадридской команды в нынешнее летнее межсезонье. Перестроение обороны потребовало нестандартных решений, и каждое изменение влияло на следующую игру.

Карло Анчелотти в Бразилии. Фото: Reuters/Jorge Silva

Несмотря на сложности, Фернандо Алонсо считает, что Карло Анчелотти заслужил статус величайшего тренера "Реала" по количеству трофеев и вкладу в историю клуба.

Что Алонсо сказал об Анчелотти

Пилот "Астон Мартин" также подчеркнул, что с оптимизмом смотрит на начало новой эпохи под руководством Хаби Алонсо. По его мнению, бывший полузащитник привнесёт в клуб новые идеи и станет частью серьезного обновления, которое начнётся с приходом игроков вроде Александер-Арнольда.

Карло Анчелотти и Винисиус Жуниор. Фото: Reuters/Jorge Silva

"Анчелотти — лучший тренер, который когда-либо был в "Реале" с точки зрения выигранных трофеев. Его будет не хватать, но я с нетерпением жду, как будет развиваться команда при Хаби. Ничто не вечно, но так устроена жизнь", — сказал Фернандо Алонсо.

Тем временем Карло Анчелотти уже успел провести два матча в качестве главного тренера сборной Бразилии. Его команда сыграла вничью 0:0 с Эквадором и обыграла Парагвай (1:0).

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