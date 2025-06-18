Гонщик Алонсо оцінив зміну Анчелотті на Хабі в мадридському Реалі

Зірка Формули-1 Фернандо Алонсо. Фото: Reuters/Albert Gea

Пілот команди "Астон Мартін" та дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо поділився думкою щодо звільнення Карло Анчелотті з посади головного тренера мадридського "Реала". 43-річний іспанець визнав, що сезон вийшов непростим, і для італійського фахівця це був один із найскладніших періодів у його кар'єрі.

За словами Алонсо, травми ключових захисників стали серйозним випробуванням для команди, повідомляє Marca.

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Зірка "Формули-1" Фернандо Алонсо давно є вболівальником футбольного клубу "Реал". Він оцінив зміни, які відбуваються з мадридською командою в нинішнє літнє міжсезоння. Перебудова оборони вимагала нестандартних рішень, і кожна зміна впливала на наступну гру.

Карло Анчелотті в Бразилії. Фото: Reuters/Jorge Silva

Попри складнощі, Фернандо Алонсо вважає, що Карло Анчелотті заслужив на статус найвидатнішого тренера "Реала" за кількістю трофеїв і внеском в історію клубу.

Що Алонсо сказав про Анчелотті

Пілот "Астон Мартін" також підкреслив, що з оптимізмом дивиться на початок нової епохи під керівництвом Хабі Алонсо. На його думку, колишній півзахисник привнесе в клуб нові ідеї та стане частиною серйозного оновлення, яке почнеться з приходом гравців на кшталт Александер-Арнольда.

Карло Анчелотті та Вінісіус Жуніор. Фото: Reuters/Jorge Silva

"Анчелотті - найкращий тренер, який коли-небудь був у "Реалі" з погляду виграних трофеїв. Його не вистачатиме, але я з нетерпінням чекаю, як розвиватиметься команда за Хабі. Ніщо не вічне, але так влаштоване життя", — сказав Фернандо Алонсо.

Тим часом Карло Анчелотті вже встиг провести два матчі як головний тренер збірної Бразилії. Його команда зіграла внічию 0:0 з Еквадором та обіграла Парагвай (1:0).

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