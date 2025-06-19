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Главная Спорт Реал срочно ищет "нового Хоселу" — Алонсо требует трансфер

Реал срочно ищет "нового Хоселу" — Алонсо требует трансфер

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Дата публикации 19 июня 2025 11:01
Реал нацелен на форварда типа Хоселу – известны кандидаты
Борха Иглесиас во время матча. Фото: instagram.com/borjaiglesias9/
Ключові моменти Почему нужен именно такой форвард Кто может перейти в "Реал"

После неубедительного старта на Клубном чемпионате мира — ничья 1:1 с "Аль-Хилялем" и дефицит результативности — в "Реале" усилили внимание к усилению линии атаки. Хаби Алонсо ясно дал понять: нужен типичный "ударный форвард", способный решить задачу в штрафной, но без больших затрат.

В мадридском клубе ведут поиски футболиста, который усилит атакующий потенциал команды, сообщает Marca

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Это прямой запрос от нового тренера, который уже работал с похожими игроками в "Байере", такими как Виктор Бонифейс и Борха Иглесиас. Теперь "Реал" ищет нападающего, который согласится на второстепенную роль, но может стать решающим в ключевой момент.

Виктор Бонифейс
Виктор Бонифейс празднует гол. Фото: instagram.com/boniface_jrn

Команде были предложены разные варианты, включая Виктора Дьекереша, но он не подошел по двум важным причинам: высокая стоимость и запрос на статус стартового форварда, что противоречит требованиям Алонсо.

Почему нужен именно такой форвард

Реал хочет иметь стратегический запас в атаке — игрока, который всегда готов выйти и забить гол в штрафной. Это типаж, которого называют "в стиле Хоселу": сильный, умелый на втором этаже, без громких амбиций, но с высокой эффективностью. 

Кто может перейти в "Реал" 

Среди тех, кого называли потенциальными кандидатами на роль нового "Хоселу", упоминаются такие имена, как турецкий ветеран Эннис Унал, босниец Эдин Джеко, а также опытный Бруно Пета из чемпионата Португалии. Все они обладают нужным профилем: физически мощные, ориентированы на игру в штрафной, способны принять роль сменщика и не требуют астрономической зарплаты. Однако мадридцы продолжают искать идеальный баланс между опытом, ценой и готовностью сидеть в запасе.

Напомним, один из футболистов сборной Украины летом получит предложения из Турции и Италии. 

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спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Хаби Алонсо Байер
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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