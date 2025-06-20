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Главная Спорт Шевченко объяснил цель срочной поездки в США

Шевченко объяснил цель срочной поездки в США

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Дата публикации 20 июня 2025 08:26
Шевченко попрощался с Украиной перед вылетом в США
Андрей Шевченко выступает на Конгрессе. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
Ключові моменти С кем встречался Шевченко в США

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил США в рамках матчей Клубного чемпионата мира. Его визит был связан не только с футболом, но и с продвижением интересов украинского спорта на международной арене.

Об этом Шевченко рассказал на своей официальной странице в Instagram.

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Во время поездки он присутствовал на стартовых матчах турнира в Майами и встретился с представителями ФИФА, спортивными функционерами и бывшими футболистами мирового уровня.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко и Роберто Баджо. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

С кем встречался Шевченко в США

По словам главы УАФ, особое внимание было уделено обмену опытом и поиску новых партнерств. В фокусе разговоров были будущие инициативы, направленные на развитие футбольной инфраструктуры и поддержки молодежи в условиях войны. 

Андрей Шевченко
Шевченко в компании Роналдо. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

"Было приятно посетить первые матчи Клубного чемпионата мира ФИФА в Майами. Кроме футбола, имел возможность встретиться с коллегами, президентами со всего мира и многими друзьями — легендами игры. Обменялись идеями и обсудили будущие проекты на пути к лучшему будущему для украинского футбола", — написал Шевченко.

Напомним, киевское "Динамо" готовится к уходу одного из ведущих полузащитников. 

Известный комментатор неожиданно грубо высказался в адрес украинской нации. 

На фронте погиб известный молодой украинский спортсмен, который занимался легкой атлетикой. 

Ярослава Магучих показала человека, который привел ее в большой спорт. 

спорт УАФ футбол Андрей Шевченко Клубный чемпионат мира по футболу
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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