Шевченко попрощался с Украиной перед вылетом в США

Андрей Шевченко выступает на Конгрессе. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил США в рамках матчей Клубного чемпионата мира. Его визит был связан не только с футболом, но и с продвижением интересов украинского спорта на международной арене.

Об этом Шевченко рассказал на своей официальной странице в Instagram.

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Во время поездки он присутствовал на стартовых матчах турнира в Майами и встретился с представителями ФИФА, спортивными функционерами и бывшими футболистами мирового уровня.

Андрей Шевченко и Роберто Баджо. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

С кем встречался Шевченко в США

По словам главы УАФ, особое внимание было уделено обмену опытом и поиску новых партнерств. В фокусе разговоров были будущие инициативы, направленные на развитие футбольной инфраструктуры и поддержки молодежи в условиях войны.

Шевченко в компании Роналдо. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

"Было приятно посетить первые матчи Клубного чемпионата мира ФИФА в Майами. Кроме футбола, имел возможность встретиться с коллегами, президентами со всего мира и многими друзьями — легендами игры. Обменялись идеями и обсудили будущие проекты на пути к лучшему будущему для украинского футбола", — написал Шевченко.

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