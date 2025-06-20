Шевченко попрощался с Украиной перед вылетом в США

Шевченко объяснил цель срочной поездки в США
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил США в рамках матчей Клубного чемпионата мира. Его визит был связан не только с футболом, но и с продвижением интересов украинского спорта на международной арене.
Об этом Шевченко рассказал на своей официальной странице в Instagram.
Во время поездки он присутствовал на стартовых матчах турнира в Майами и встретился с представителями ФИФА, спортивными функционерами и бывшими футболистами мирового уровня.
С кем встречался Шевченко в США
По словам главы УАФ, особое внимание было уделено обмену опытом и поиску новых партнерств. В фокусе разговоров были будущие инициативы, направленные на развитие футбольной инфраструктуры и поддержки молодежи в условиях войны.
"Было приятно посетить первые матчи Клубного чемпионата мира ФИФА в Майами. Кроме футбола, имел возможность встретиться с коллегами, президентами со всего мира и многими друзьями — легендами игры. Обменялись идеями и обсудили будущие проекты на пути к лучшему будущему для украинского футбола", — написал Шевченко.
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